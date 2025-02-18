В Минфине допустили изменение налоговой политики в России в ответ на вызовы

Posted 18 февраля, 08:53
Published 18 февраля, 08:53
Modified 18 февраля, 08:55
Updated 18 февраля, 08:55
Данил Волков, директор департамента налоговой политики российского Минфина в рамках налогового форума РСПП рассказал, что налоговая политика в стране может измениться, исходя из текущих вызовов. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург».
Он подчеркнул, что министерство будет реализовывать поручение главы государства о фиксации основных параметров налоговой системы до 2030 года, чтобы обеспечить в стране предсказуемые условия для предпринимательской деятельности.
Волков также отметил, что налоговая политика не является «самостоятельной эфемерной субстанцией», а входит в общую политику государства. Он добавил, что в последнее время в ней реализуются те мероприятия, которые исходят из вызовов и угроз, которые стоят перед Россией.
Представитель Минфина также заявил, что в существующих планах возможны изменения, исходящие из сложившейся ситуации. Волков отметил, что уже прошедшие изменения в налоговой политике дали возможность сделать основу для сбалансированного бюджета, и определить в долгосрочной перспективе источники средств для расходов, среди которых реализация ключевых задач, которые поставил глава государства.