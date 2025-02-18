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Posted 18 февраля, 05:00

Published 18 февраля, 05:00

Modified 18 февраля, 05:00

Updated 18 февраля, 05:00

Школа №96 на 21-й Амурской в Омске

В классах настоящий ажиотаж. В депобре назвали самые заполненные школы Омска

18 февраля 2025, 05:00
Фото: Юлия Истомина. gorod55.ru. Школа №96 на 21-й Амурской в Омске

Стало известно, в каких школах Омска учится больше всего детей

В департаменте образования озвучили Городу55 школы с самым маленьким и самым большим количеством учеников.

Город55 выяснил, в каких школах в текущем 2024-2025 учебном году больше всего и меньше всего учеников. Данные в ответ на официальный запрос нам предоставили в департаменте образования омской мэрии.

К самым заполненным бюджетным общеобразовательным учреждениям Омска относятся:

  • Школа №96 на 21-й Амурской, 37 в Новом Амуре — 2599 учеников;
  • Школа №142 на Харьковской, 21 в Октябрьском округе — 2086 учеников;
  • Школа №55 на Мельничной, 4 в Старом Кировске — 1960 учеников;
  • Школа №53 на Мельничной, 44 в Старом Кировске — 1825 учеников;
  • Школа №7 на Бульваре Архитекторов, 10к1 в микрорайоне Континентальный — 1675 учеников.

В депобре уточнили, что наибольшие проблемы с обеспечением шаговой доступности общего образования сохраняются в новых строящихся микрорайонах с высотной застройкой. Среди них Облепиховый, СибНИИСХоз, Старый Кировск, Амурский-2, Биофабрика, Сады Наука, Тарская крепость, Московка-2, Прибрежный и Зеленая река.

В топ-5 школ с наименьшим количеством обучающихся вошли:

  • Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа для глухих и слабослышащих №33 на 1-й Учхозной, 25 — 50 учеников;
  • Открытая (сменная) общеобразовательная школа №13 на 20-го Партсъезда, 3 — 111 учеников;
  • Санаторная школа-интернат №11 на 1-й Тепловозной, 1 — 127 учеников;
  • СОШ №126 на Красноярова, 1к1 в Черемуховском — 137 учеников.
  • СОШ №70 на Ноябрьской, 15 в Осташково — 140 учеников.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что в омских детских садах в настоящий момент свободными остаются 3 563 места. Несмотря на это есть проблемные микрорайоны, жители которых с трудом могут оформить своего ребенка в детсад.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Образование#Омск#Школа#Департамент образования#Новости#Ученики
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