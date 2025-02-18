В классах настоящий ажиотаж. В депобре назвали самые заполненные школы Омска

Posted 18 февраля, 05:00
Published 18 февраля, 05:00
Modified 18 февраля, 05:00
Updated 18 февраля, 05:00
Город55 выяснил, в каких школах в текущем 2024-2025 учебном году больше всего и меньше всего учеников. Данные в ответ на официальный запрос нам предоставили в департаменте образования омской мэрии.
К самым заполненным бюджетным общеобразовательным учреждениям Омска относятся:
В депобре уточнили, что наибольшие проблемы с обеспечением шаговой доступности общего образования сохраняются в новых строящихся микрорайонах с высотной застройкой. Среди них Облепиховый, СибНИИСХоз, Старый Кировск, Амурский-2, Биофабрика, Сады Наука, Тарская крепость, Московка-2, Прибрежный и Зеленая река.
В топ-5 школ с наименьшим количеством обучающихся вошли:
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что в омских детских садах в настоящий момент свободными остаются 3 563 места. Несмотря на это есть проблемные микрорайоны, жители которых с трудом могут оформить своего ребенка в детсад.