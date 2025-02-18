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Posted 18 февраля, 05:01

Published 18 февраля, 05:01

Modified 18 февраля, 05:03

Updated 18 февраля, 05:03

В Омской области оставили в силе приговор убийце 88-летней учительницы

Убийце заслуженного учителя из Омска не удалось обжаловать приговор

18 февраля 2025, 05:01
Фото: 1MI. В Омской области оставили в силе приговор убийце 88-летней учительницы
Жестокое убийство произошло летом 2023 года.

17 февраля 2025 года Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Омского областного суда по делу о жестоком убийстве 88-летней женщины, заслуженного учителя РСФСР.

Ранее омич подавал апелляцию, пытаясь оспорить решение. Однако суд отклонил его жалобу, оставив приговор в силе. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

За разбой и убийство суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначил дополнительное наказание — ограничение свободы на 1,5 года.

Напомним, 62-летний житель села Евгащино, Юрий Гагарин, в июле 2023 года пришел к своей бывшей учительнице с просьбой одолжить деньги. Омич напал на пенсионерку, несколько раз ударил ее металлической трубой, а затем задушил. Ранее был неоднократно судим, суммарно проведя в местах лишения свободы около 30 лет.

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#Риана Дязанцева#Омск#Суд#Убийство#Приговор#Пенсионерка#Учитель
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