Убийце заслуженного учителя из Омска не удалось обжаловать приговор

Posted 18 февраля, 05:01
Published 18 февраля, 05:01
Modified 18 февраля, 05:03
Updated 18 февраля, 05:03
17 февраля 2025 года Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Омского областного суда по делу о жестоком убийстве 88-летней женщины, заслуженного учителя РСФСР.
Ранее омич подавал апелляцию, пытаясь оспорить решение. Однако суд отклонил его жалобу, оставив приговор в силе. Таким образом, приговор вступил в законную силу.
За разбой и убийство суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначил дополнительное наказание — ограничение свободы на 1,5 года.
Напомним, 62-летний житель села Евгащино, Юрий Гагарин, в июле 2023 года пришел к своей бывшей учительнице с просьбой одолжить деньги. Омич напал на пенсионерку, несколько раз ударил ее металлической трубой, а затем задушил. Ранее был неоднократно судим, суммарно проведя в местах лишения свободы около 30 лет.