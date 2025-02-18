Убийце заслуженного учителя из Омска не удалось обжаловать приговор

Напомним, 62-летний житель села Евгащино, Юрий Гагарин, в июле 2023 года пришел к своей бывшей учительнице с просьбой одолжить деньги. Омич напал на пенсионерку, несколько раз ударил ее металлической трубой, а затем задушил. Ранее был неоднократно судим, суммарно проведя в местах лишения свободы около 30 лет.