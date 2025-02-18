У 22-летней матери из омской деревни не будут забирать детей после скандального видео

Журналист Наталья Граф поделилась новыми подробностями о ситуации с многодетной матерью из деревни Юрьево Кормиловского района. У 22-летней сельчанки все-таки не будут отнимать детей, так как для этой меры нет оснований. Сейчас с малышами все хорошо, они прошли медицинское обследование и оказались абсолютно здоровыми.