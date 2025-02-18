gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 11:51

Published 18 февраля, 11:51

Modified 18 февраля, 13:35

Updated 18 февраля, 13:35

У сельчанки не будут забирать троих детей

У 22-летней матери из омской деревни не будут забирать детей после скандального видео

18 февраля 2025, 11:51
Фото: Изображение Midjourney. У сельчанки не будут забирать троих детей
Как сообщили в органах опеки, для такого решения нет оснований.

Журналист Наталья Граф поделилась новыми подробностями о ситуации с многодетной матерью из деревни Юрьево Кормиловского района. У 22-летней сельчанки все-таки не будут отнимать детей, так как для этой меры нет оснований. Сейчас с малышами все хорошо, они прошли медицинское обследование и оказались абсолютно здоровыми.

«Нужно только немножко поднять гемоглобин. На это потребуется несколько дней. Затем маму вместе с малышами выпишут домой. Как сообщила мне руководитель органов опеки Министерства образования Омской области Оксана Груздева, органы опеки не планируют подавать иск об ограничении родительских прав. Никаких оснований для этого нет», — написала Граф на своей странице в соцсети.

Известно, что семье окажут всю необходимую поддержку, в частности, приобретут холодильник, который, по словам матери, недавно сломался.

Напомним, что несколько дней назад в сети распространилось видео с детьми, которые ходили голыми по дому без присмотра матери. После публикации записи в пабликах ситуацию в семье взял под контроль следственный комитет, а на мать детей составили административный протокол.

«Дети голые, взрослых нет»: в Омской области проверили неблагополучную семью
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Дети#Родители#Несовершеннолетние дети#Новости#Родительские права#Родительские обязанности
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика