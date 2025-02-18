У 22-летней матери из омской деревни не будут забирать детей после скандального видео

Posted 18 февраля, 11:51
Published 18 февраля, 11:51
Modified 18 февраля, 13:35
Updated 18 февраля, 13:35
Журналист Наталья Граф поделилась новыми подробностями о ситуации с многодетной матерью из деревни Юрьево Кормиловского района. У 22-летней сельчанки все-таки не будут отнимать детей, так как для этой меры нет оснований. Сейчас с малышами все хорошо, они прошли медицинское обследование и оказались абсолютно здоровыми.
«Нужно только немножко поднять гемоглобин. На это потребуется несколько дней. Затем маму вместе с малышами выпишут домой. Как сообщила мне руководитель органов опеки Министерства образования Омской области Оксана Груздева, органы опеки не планируют подавать иск об ограничении родительских прав. Никаких оснований для этого нет», — написала Граф на своей странице в соцсети.
Известно, что семье окажут всю необходимую поддержку, в частности, приобретут холодильник, который, по словам матери, недавно сломался.
Напомним, что несколько дней назад в сети распространилось видео с детьми, которые ходили голыми по дому без присмотра матери. После публикации записи в пабликах ситуацию в семье взял под контроль следственный комитет, а на мать детей составили административный протокол.