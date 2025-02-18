Стали известны детали строительства технопарка «Омск Диджитал»

Posted 18 февраля, 05:42
Published 18 февраля, 05:42
Modified 18 февраля, 06:21
Updated 18 февраля, 06:21
В Омске продолжается строительство технопарка в сфере высоких технологий — «Омск Диджитал». Это большой проект, который станет центром для IT-компаний.
Заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко сообщил в своем телеграм-канале, что уже отремонтировано 1000 кв. м. общественных зон, а к концу второго квартала текущего года завершится ремонт следующего этапа — 10 тысяч «квдратов» для первых резидентов.
Полное завершение строительства планируется на 2027 год. В будущем технопарк займет 31 тысячу кв. м., создаст более 2 500 рабочих мест, а общие инвестиции составят 3 млрд рублей (пока вложено 375 млн рублей).
«Особое впечатление произвели эскизы будущих корпусов. Архитектурная концепция отражает саму суть ИT-индустрии: фасады с элементами бинарного кода, оригинальное освещение, имитирующее поток цифровых данных», — подчеркнул Шпиленко.
Проект создается по аналогии с ведущим технопарком «Морион Диджитал». Инициатор — компания «ЭР-Телеком Холдинг». Шпиленко отметил, что власти будут поддерживать этот проект, который, по его мнению, станет важным шагом в развитии IT-сектора Омской области.
Напомним, на территории бывшего завода имени Козицкого в рамках этого IT-кластера также должен появиться фудмолл, который станет аналогом популярного московского ДЕПО. Проект анонсировали осенью прошлого года.