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Posted 18 февраля, 05:42

Published 18 февраля, 05:42

Modified 18 февраля, 06:21

Updated 18 февраля, 06:21

Технопарк «Омск Диджитал» станет центром для IT-компаний

Стали известны детали строительства технопарка «Омск Диджитал»

18 февраля 2025, 05:42
Фото: 1MI. Технопарк «Омск Диджитал» станет центром для IT-компаний
Общий объем инвестиций проекта составит 3 млрд рублей.

В Омске продолжается строительство технопарка в сфере высоких технологий — «Омск Диджитал». Это большой проект, который станет центром для IT-компаний.

Заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко сообщил в своем телеграм-канале, что уже отремонтировано 1000 кв. м. общественных зон, а к концу второго квартала текущего года завершится ремонт следующего этапа — 10 тысяч «квдратов» для первых резидентов.

Полное завершение строительства планируется на 2027 год. В будущем технопарк займет 31 тысячу кв. м., создаст более 2 500 рабочих мест, а общие инвестиции составят 3 млрд рублей (пока вложено 375 млн рублей).

«Особое впечатление произвели эскизы будущих корпусов. Архитектурная концепция отражает саму суть ИT-индустрии: фасады с элементами бинарного кода, оригинальное освещение, имитирующее поток цифровых данных», — подчеркнул Шпиленко.
В технопарке «Омск Диджитал» вовсю идет ремонт
В технопарке «Омск Диджитал» вовсю идет ремонт
В технопарке «Омск Диджитал» вовсю идет ремонт
В технопарке «Омск Диджитал» вовсю идет ремонт. Фото: Телеграм-канал Андрея Шпиленко

Проект создается по аналогии с ведущим технопарком «Морион Диджитал». Инициатор — компания «ЭР-Телеком Холдинг». Шпиленко отметил, что власти будут поддерживать этот проект, который, по его мнению, станет важным шагом в развитии IT-сектора Омской области.

Напомним, на территории бывшего завода имени Козицкого в рамках этого IT-кластера также должен появиться фудмолл, который станет аналогом популярного московского ДЕПО. Проект анонсировали осенью прошлого года.

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#Риана Дязанцева#Омск#Инвестиции#ИТ#Технопарк#Андрей Шпиленко#Рабочие места
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