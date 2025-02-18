Стали известны детали строительства технопарка «Омск Диджитал»

Заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко сообщил в своем телеграм-канале, что уже отремонтировано 1000 кв. м. общественных зон, а к концу второго квартала текущего года завершится ремонт следующего этапа — 10 тысяч «квдратов» для первых резидентов.