Следком заинтересовался длительным нерасселением омичей из опасной двухэтажки

К истории с проживанием омичей в аварийном двухэтажном доме на улице 111 Стройплощадка, 3 подключились следователи. Двухэтажка 1979 года постройки признана аварийной в 2023 году, износ ее конструкций — больше 76%. Однако, согласно установленным срокам, расселить жильцов должны до конца 2030 года.