gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 11:09

Published 18 февраля, 11:09

Modified 18 февраля, 11:11

Updated 18 февраля, 11:11

Аварийный дом по улице 111 Стройплощадка

Следком заинтересовался длительным нерасселением омичей из опасной двухэтажки

18 февраля 2025, 11:09
Фото: Следственный комитет Омской области. Аварийный дом по улице 111 Стройплощадка
Износ конструкций в доме, построенном в 1979 году, составляет 76%.

К истории с проживанием омичей в аварийном двухэтажном доме на улице 111 Стройплощадка, 3 подключились следователи. Двухэтажка 1979 года постройки признана аварийной в 2023 году, износ ее конструкций — больше 76%. Однако, согласно установленным срокам, расселить жильцов должны до конца 2030 года.

Следователи, как сообщили в пресс-службе ведомства, проведут доследственную проверку и дадут оценку действиям ответственных лиц.

Дом на улице 111 Стройплощадка признали аварийным в 2023 году
Дом на улице 111 Стройплощадка признали аварийным в 2023 году. Фото: Следственный комитет Омской области

Напомним, что в границах этого дома из-за аварийного состояния ранее ввели режим повышенной готовности с местным уровнем реагирования. А прокуратура обратилась в суд, требуя незамедлительно расселить проживающих в двухэтажке, которая рискует рухнуть в любой момент.

В Омске потребовали через суд расселить дом, который может рухнуть в любой момент
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Омск#Следственный комитет#Аварийное жилье#Новости#Расселение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика