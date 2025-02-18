Следком заинтересовался длительным нерасселением омичей из опасной двухэтажки

Posted 18 февраля, 11:09
Published 18 февраля, 11:09
Modified 18 февраля, 11:11
Updated 18 февраля, 11:11
К истории с проживанием омичей в аварийном двухэтажном доме на улице 111 Стройплощадка, 3 подключились следователи. Двухэтажка 1979 года постройки признана аварийной в 2023 году, износ ее конструкций — больше 76%. Однако, согласно установленным срокам, расселить жильцов должны до конца 2030 года.
Следователи, как сообщили в пресс-службе ведомства, проведут доследственную проверку и дадут оценку действиям ответственных лиц.
Напомним, что в границах этого дома из-за аварийного состояния ранее ввели режим повышенной готовности с местным уровнем реагирования. А прокуратура обратилась в суд, требуя незамедлительно расселить проживающих в двухэтажке, которая рискует рухнуть в любой момент.