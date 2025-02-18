Сегодня в Омске: 5-летний контракт с капитаном, переполненные школы и избиение на ПВЗ

В «Авангарде» рассказали о продлении контракта с капитаном команды Дамиром Шарипзяновым. 29-летний защитник останется в Омске еще на пять лет, до окончания сезона 2029/2030. Напомним, что Дамир Шарипзянов выступает за «Авангард» с сезона 2020/2021.