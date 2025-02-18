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Posted 18 февраля, 14:19

Published 18 февраля, 14:19

Modified 18 февраля, 14:19

Updated 18 февраля, 14:19

Иллюстрация

Сегодня в Омске: 5-летний контракт с капитаном, переполненные школы и избиение на ПВЗ

18 февраля 2025, 14:19
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Капитан «Авангарда» Шарипзянов останется в Омске на пять лет

В «Авангарде» рассказали о продлении контракта с капитаном команды Дамиром Шарипзяновым. 29-летний защитник останется в Омске еще на пять лет, до окончания сезона 2029/2030. Напомним, что Дамир Шарипзянов выступает за «Авангард» с сезона 2020/2021.

Омский «Авангард» подписал пятилетний контракт с капитаном Дамиром Шарипзяновым
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Новость №2. Стало известно, в каких школах Омска учится больше всего детей

В департаменте образования омской мэрии Городу55 рассказали, какие школы Омска оказались самыми заполненными в этом учебном году. На первом месте оказалась школа №96 на 21-й Амурской, 37, там насчитывается 2599 учеников. Второе место заняла школа №142 на Харьковской, 21, где обучается 2086 детей. Тройку замыкает школа №55 на Мельничной, 4 с 1960 учениками.

В классах настоящий ажиотаж. В депобре назвали самые заполненные школы Омска
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Новость №3. Сотрудник омского ПВЗ пострадал от агрессивного посетителя

В пункте выдачи заказов по адресу пр. Космический, 18, посетитель жестоко избил сотрудника. Как сообщает знакомый потерпевшего, после нападения он пролежал в больнице больше недели и ему зашивали лицо. Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ.

В Омске мужчина жестоко избил сотрудника пункта выдачи
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