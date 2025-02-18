gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 12:51

Published 18 февраля, 12:51

Modified 18 февраля, 12:51

Updated 18 февраля, 12:51

Омич жестоко избил сотрудника пункта выдачи заказов

Прокуратура проследит за расследованием дела об избиении сотрудника ПВЗ в Омске

18 февраля 2025, 12:51
Фото: 1MI. Омич жестоко избил сотрудника пункта выдачи заказов
По факту инцидента на пункте выдачи правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ.

Региональная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела об избиении 25-летнего мужчины в ПВЗ на Космическом проспекте.

Известно, что 17 декабря в пункте выдачи заказов по адресу пр. Космический, 18, посетитель жестоко избил сотрудника. Как сообщает знакомый потерпевшего, после нападения он пролежал в больнице больше недели и ему зашивали лицо. В ходе проверки правоохранители обратились к имеющимся медицинским документам, а также записям камер наблюдения из ПВЗ.

По факту инцидента омские полицейские проводят проверку, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев, совершенное лицом, имеющим судимость за преступления, совершенные с применением насилия).

От избиения сына до беременности: стали известны подробности дела омички из Юрьево
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Избиение#Нападение#Новости#Избил#Проверка прокуратуры#Нарушение закона
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика