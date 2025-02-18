Прокуратура проследит за расследованием дела об избиении сотрудника ПВЗ в Омске

Известно, что 17 декабря в пункте выдачи заказов по адресу пр. Космический, 18, посетитель жестоко избил сотрудника. Как сообщает знакомый потерпевшего, после нападения он пролежал в больнице больше недели и ему зашивали лицо. В ходе проверки правоохранители обратились к имеющимся медицинским документам, а также записям камер наблюдения из ПВЗ.