Прокуратура проследит за расследованием дела об избиении сотрудника ПВЗ в Омске

Posted 18 февраля, 12:51
Published 18 февраля, 12:51
Modified 18 февраля, 12:51
Updated 18 февраля, 12:51
Региональная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела об избиении 25-летнего мужчины в ПВЗ на Космическом проспекте.
Известно, что 17 декабря в пункте выдачи заказов по адресу пр. Космический, 18, посетитель жестоко избил сотрудника. Как сообщает знакомый потерпевшего, после нападения он пролежал в больнице больше недели и ему зашивали лицо. В ходе проверки правоохранители обратились к имеющимся медицинским документам, а также записям камер наблюдения из ПВЗ.
По факту инцидента омские полицейские проводят проверку, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев, совершенное лицом, имеющим судимость за преступления, совершенные с применением насилия).