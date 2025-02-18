Преподаватели ОмГУ обратились к министру образования РФ с жалобой на ректора Замятина

Также в конце прошлого года госуниверситет попал сразу в два скандала. Во-первых, один из сотрудников вуза сообщил, что ректор игнорирует трудовое законодательство: в университете задерживают выплаты отпускных. Во-вторых, перед праздниками преподавателей оставили без половины зарплаты — их лишили стимулирующих надбавок, из-за чего работники получили вдвое меньше заработанного.