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Posted 18 февраля, 05:41

Published 18 февраля, 05:41

Modified 18 февраля, 05:43

Updated 18 февраля, 05:43

Преподаватели ОмГУ обратились к министру образования РФ с жалобой на ректора Замятина

Преподаватели ОмГУ обратились к министру образования РФ с жалобой на ректора Замятина

18 февраля 2025, 05:41
Фото: 1MI.
Сотрудники вуза просят рассмотреть вопрос о «соответствии ректора занимаемой должности».

Городу55 стало известно, что на фоне массовых жалоб преподаватели ОмГУ обратились к министру образования РФ Валерию Фалькову с просьбой признать Сергея Замятина несоответствующим занимаемой должности.

В письменном обращении говорится, что ректор «издает незаконные приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности, не выплачивает в полном объеме заработную плату, фактически увольняет сотрудников, переводя их на пониженную долю ставки, задерживает выплату отпускных, издает нарушающие закон локальные нормативные акты».

Скриншот из письменного обращения преподавателей
Скриншот из письменного обращения преподавателей. Фото: Предоставлено Городу55

Напомним, Сергея Замятина из Томска назначили ректором ОмГУ в декабре 2022 года. Ранее его наказали за отказ переводить студента на бюджет. В отношении Замятина применили дисциплинарное взыскание.

Также в конце прошлого года госуниверситет попал сразу в два скандала. Во-первых, один из сотрудников вуза сообщил, что ректор игнорирует трудовое законодательство: в университете задерживают выплаты отпускных. Во-вторых, перед праздниками преподавателей оставили без половины зарплаты — их лишили стимулирующих надбавок, из-за чего работники получили вдвое меньше заработанного.

Некоторым преподавателям уже удалось высудить эти стимулирующие доплаты. Суд удовлетворил их иски, обязав вуз выплатить заработанные надбавки.

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#Ольга Скворцова#Омск#Суд#Министерство образования#Скандал#Заработная плата#Выплаты#ОмГУ#Жалоба#Сергей Замятин#Отпускные#Дисциплинарная ответственность#Валерий Фальков#Трудовое законодательство
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