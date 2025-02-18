Преподаватели ОмГУ обратились к министру образования РФ с жалобой на ректора Замятина

Posted 18 февраля, 05:41
Published 18 февраля, 05:41
Modified 18 февраля, 05:43
Updated 18 февраля, 05:43
Городу55 стало известно, что на фоне массовых жалоб преподаватели ОмГУ обратились к министру образования РФ Валерию Фалькову с просьбой признать Сергея Замятина несоответствующим занимаемой должности.
В письменном обращении говорится, что ректор «издает незаконные приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности, не выплачивает в полном объеме заработную плату, фактически увольняет сотрудников, переводя их на пониженную долю ставки, задерживает выплату отпускных, издает нарушающие закон локальные нормативные акты».
Напомним, Сергея Замятина из Томска назначили ректором ОмГУ в декабре 2022 года. Ранее его наказали за отказ переводить студента на бюджет. В отношении Замятина применили дисциплинарное взыскание.
Также в конце прошлого года госуниверситет попал сразу в два скандала. Во-первых, один из сотрудников вуза сообщил, что ректор игнорирует трудовое законодательство: в университете задерживают выплаты отпускных. Во-вторых, перед праздниками преподавателей оставили без половины зарплаты — их лишили стимулирующих надбавок, из-за чего работники получили вдвое меньше заработанного.
Некоторым преподавателям уже удалось высудить эти стимулирующие доплаты. Суд удовлетворил их иски, обязав вуз выплатить заработанные надбавки.