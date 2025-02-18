Погиб от дрона: в Омской области простились с погибшим на СВО 26-летним бойцом

Posted 18 февраля, 03:56
Published 18 февраля, 03:56
Modified 18 февраля, 04:07
Updated 18 февраля, 04:07
11 февраля в Горячеключевском ДК Омского района состоялась траурная церемония прощания с Евгением Верговским, который погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили в официальной группе администрации Дружинского сельского поселения Омского района.
Мужчина родился 17 сентября 1998 года, учился в местной Горячеключевской школе. С 2017 по 2018 год Евгений Верговский проходил срочную службу, служил в спецназе, ГРУ, в роте охраны и сопровождения. После армии он долгое время работал в ООО НПО «Мостовик».
С 14 декабря прошлого года Евгений принял участие в специальной военной операции, где служил командиром. 15 января 2025 года он отправился на боевое задание в город Курск, где 18 января 2025 года погиб в результате атаки дронов.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего бойца.