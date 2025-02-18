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Posted 18 февраля, 03:56

Published 18 февраля, 03:56

Modified 18 февраля, 04:07

Updated 18 февраля, 04:07

Погиб от дрона: в Омской области простились с погибшим на СВО 26-летним бойцом

Погиб от дрона: в Омской области простились с погибшим на СВО 26-летним бойцом

18 февраля 2025, 03:56
Фото: 1MI.
Церемония прощания с погибшим состоялась 11 февраля 2025 года.

11 февраля в Горячеключевском ДК Омского района состоялась траурная церемония прощания с Евгением Верговским, который погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили в официальной группе администрации Дружинского сельского поселения Омского района.

Мужчина родился 17 сентября 1998 года, учился в местной Горячеключевской школе. С 2017 по 2018 год Евгений Верговский проходил срочную службу, служил в спецназе, ГРУ, в роте охраны и сопровождения. После армии он долгое время работал в ООО НПО «Мостовик».

С 14 декабря прошлого года Евгений принял участие в специальной военной операции, где служил командиром. 15 января 2025 года он отправился на боевое задание в город Курск, где 18 января 2025 года погиб в результате атаки дронов.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего бойца.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Похороны#Погибшие#Прощание#Сво
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