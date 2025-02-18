Погиб от дрона: в Омской области простились с погибшим на СВО 26-летним бойцом

Мужчина родился 17 сентября 1998 года, учился в местной Горячеключевской школе. С 2017 по 2018 год Евгений Верговский проходил срочную службу, служил в спецназе, ГРУ, в роте охраны и сопровождения. После армии он долгое время работал в ООО НПО «Мостовик».