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Posted 18 февраля, 08:54

Published 18 февраля, 08:54

Modified 18 февраля, 08:56

Updated 18 февраля, 08:56

Омской «Тепловой компании» в очередной раз пригрозили банкротством

Омской «Тепловой компании» снова пригрозили банкротством

18 февраля 2025, 08:54
Фото: gorod55.ru.

Омской «Тепловой компании» в очередной раз пригрозили банкротством

На этот раз непримиримый кредитор — ТПК «Иртыш».

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания „Иртыш“», зарегистрированное в Омске на проспекте Губкина, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».

Единственным учредителем и директором «ТПК „Иртыш“» является Владимир Хорошилов, годовая выручка компании превышает 600 млн рублей. Фирма специализируется на производстве трубопроводной арматуры.

Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника. В прошлом году «Тепловая компания» превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее финансовое положение остается достаточно сложным. В январе 2025 года банковские счета ТК были заблокированы из-за невыплаты налогов на сумму более 120 млн рублей.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Банкротство#Тепловая компания#Новости
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