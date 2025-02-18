Омской «Тепловой компании» снова пригрозили банкротством

Posted 18 февраля, 08:54
Published 18 февраля, 08:54
Modified 18 февраля, 08:56
Updated 18 февраля, 08:56
Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания „Иртыш“», зарегистрированное в Омске на проспекте Губкина, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».
Единственным учредителем и директором «ТПК „Иртыш“» является Владимир Хорошилов, годовая выручка компании превышает 600 млн рублей. Фирма специализируется на производстве трубопроводной арматуры.
Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника. В прошлом году «Тепловая компания» превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее финансовое положение остается достаточно сложным. В январе 2025 года банковские счета ТК были заблокированы из-за невыплаты налогов на сумму более 120 млн рублей.