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Posted 18 февраля, 12:34

Published 18 февраля, 12:34

Modified 18 февраля, 12:43

Updated 18 февраля, 12:43

ТЦ «Континент»

Вблизи омского «Континента» хотят построить 12-этажную гостиницу

18 февраля 2025, 12:34
Фото: gorod55.ru. ТЦ «Континент»
Проект уже получил положительное заключение экспертизы.

На Левом берегу Омска все-таки может появиться новая гостиница. Речь идет о высотке, которую хочет воплотить в жизнь ООО «Торговый центр „Континент“». Ранее проект строительства уже удачно проходил экспертизу, сегодня он получил еще одно положительное заключение. Информация об этом появилась на сайте ЕГРЗ.

Здание будет входить в состав выставочно-ярмарочного и административного-гостиничного комплекса на улице 70 лет Октября. Предполагается, что его высота составит 12 этажей. Проектировщиками выступает компания «Архитектурно-строительный комплекс», ее учредители — ООО «Стройхозторг», а также предприниматели Виктор Костенко и Рушания Соколова.

Большей частью «Торгового центра „Континент“» владеет депутат Заксобрания Омской области Валерий Кокорин (80% доли), еще 7,33% принадлежит ООО «Торговый пассаж», 6,3% — ООО «Галерея торговли», 4,94% — ООО «Центр развлечений и торговли» и 0,53% — «Розничное предприятие „Ваш дом“».

Напомним, что недавно застройщик «Нордстрой» получил положительное заключение экспертизы на проект нового ЖК на месте частного сектора на Северных, площадь участка под строительство составляет около 73 соток.

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