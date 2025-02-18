Вблизи омского «Континента» хотят построить 12-этажную гостиницу

На Левом берегу Омска все-таки может появиться новая гостиница. Речь идет о высотке, которую хочет воплотить в жизнь ООО «Торговый центр „Континент“». Ранее проект строительства уже удачно проходил экспертизу, сегодня он получил еще одно положительное заключение. Информация об этом появилась на сайте ЕГРЗ.