Омский «Авангард» подписал пятилетний контракт с капитаном Дамиром Шарипзяновым

Posted 18 февраля, 02:17
Published 18 февраля, 02:17
Modified 18 февраля, 02:19
Updated 18 февраля, 02:19
В соцсетях омского хоккейного клуба объявили о продлении контракта с 29-летним капитаном Дамиром Шарипзяновым. Защитник останется в «Авангарде» еще на пять лет, до окончания сезона 2029/2030. Известно, что официальное подписание соглашения состоится сразу после завершения всех формальностей и юридического оформления документов.
«На протяжении нескольких сезонов Дамир ведет команду вперед, демонстрируя высочайший уровень игры как во время матчей, так и вне ледовой арены. Его самоотдача и преданность делу служат ярким примером для всей команды. Такие игроки, как Дамир, являются движущей силой клуба, и именно поэтому мы рады сообщить, что достигли соглашения с нашим капитаном о продлении сотрудничества», — рассказали в пресс-службе клуба.
Дамир Шарипзянов выступает за «Авангард» с сезона 2020/2021, защитник стал обладателем Кубка Гагарина в составе «ястребов». Первой же его командой в Континентальной хоккейной лиге был нижнекамский «Нефтехимик».
Напомним, что в начале февраля «Авангард» объявил о продлении контракта на два года с нападающим Наилем Якуповым. Как отметил генеральный директор клуба Герман Чистяков, благодаря своим лидерским качествам Якупов стал одним из ведущих игроков команды.