Омский «Авангард» подписал пятилетний контракт с капитаном Дамиром Шарипзяновым

В соцсетях омского хоккейного клуба объявили о продлении контракта с 29-летним капитаном Дамиром Шарипзяновым. Защитник останется в «Авангарде» еще на пять лет, до окончания сезона 2029/2030. Известно, что официальное подписание соглашения состоится сразу после завершения всех формальностей и юридического оформления документов.