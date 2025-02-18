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Posted 18 февраля, 02:17

Published 18 февраля, 02:17

Modified 18 февраля, 02:19

Updated 18 февраля, 02:19

Дамир Шарипзянов

Омский «Авангард» подписал пятилетний контракт с капитаном Дамиром Шарипзяновым

18 февраля 2025, 02:17
Фото: ХК «Авангард». Дамир Шарипзянов
Защитник останется в команде до окончания сезона 2029/2030.

В соцсетях омского хоккейного клуба объявили о продлении контракта с 29-летним капитаном Дамиром Шарипзяновым. Защитник останется в «Авангарде» еще на пять лет, до окончания сезона 2029/2030. Известно, что официальное подписание соглашения состоится сразу после завершения всех формальностей и юридического оформления документов.

«На протяжении нескольких сезонов Дамир ведет команду вперед, демонстрируя высочайший уровень игры как во время матчей, так и вне ледовой арены. Его самоотдача и преданность делу служат ярким примером для всей команды. Такие игроки, как Дамир, являются движущей силой клуба, и именно поэтому мы рады сообщить, что достигли соглашения с нашим капитаном о продлении сотрудничества», — рассказали в пресс-службе клуба.

Дамир Шарипзянов выступает за «Авангард» с сезона 2020/2021, защитник стал обладателем Кубка Гагарина в составе «ястребов». Первой же его командой в Континентальной хоккейной лиге был нижнекамский «Нефтехимик».

Напомним, что в начале февраля «Авангард» объявил о продлении контракта на два года с нападающим Наилем Якуповым. Как отметил генеральный директор клуба Герман Чистяков, благодаря своим лидерским качествам Якупов стал одним из ведущих игроков команды.

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