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Posted 18 февраля, 10:47

Published 18 февраля, 10:47

Modified 18 февраля, 10:49

Updated 18 февраля, 10:49

Омский аэропорт заказал «психофизиологическое обследование» персонала

Омский аэропорт заказал «психофизиологическое обследование» своих работников

18 февраля 2025, 10:47
Фото: gorod55.ru.

Омский аэропорт заказал «психофизиологическое обследование» персонала

Всего планируется проверить 200 человек.

Руководство общества с ограниченной ответственностью «Омский аэропорт» намерено потратить 705,6 тысяч рублей на оценку здоровья своих сотрудников. Именно эта сумма фигурирует в контракте, заключенном вчера, 17 февраля. Подрядчик должен оказать «услуги по проведению психофизиологического обследования работников ОАО „Омский аэропорт“ и (или) вновь принимаемых на работу лиц».

В общей сложности в период до 31 января 2026 года обследовать планируется 200 человек. Оценка здоровья одного человека обойдется аэропорту в 3 528 рублей.

Напомним: омский аэропорт, акционером которого является региональное правительство, за 2024 год обслужил более 1,7 млн пассажиров.

Омский аэропорт стал 22-м в рейтинге по пассажиропотоку
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#Николай Эйхвальд#Транспорт#Новости#Омский аэропорт
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