Омский аэропорт заказал «психофизиологическое обследование» своих работников

Posted 18 февраля, 10:47
Published 18 февраля, 10:47
Modified 18 февраля, 10:49
Updated 18 февраля, 10:49
Руководство общества с ограниченной ответственностью «Омский аэропорт» намерено потратить 705,6 тысяч рублей на оценку здоровья своих сотрудников. Именно эта сумма фигурирует в контракте, заключенном вчера, 17 февраля. Подрядчик должен оказать «услуги по проведению психофизиологического обследования работников ОАО „Омский аэропорт“ и (или) вновь принимаемых на работу лиц».
В общей сложности в период до 31 января 2026 года обследовать планируется 200 человек. Оценка здоровья одного человека обойдется аэропорту в 3 528 рублей.
Напомним: омский аэропорт, акционером которого является региональное правительство, за 2024 год обслужил более 1,7 млн пассажиров.