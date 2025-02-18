Омский аэропорт заказал «психофизиологическое обследование» своих работников

Руководство общества с ограниченной ответственностью «Омский аэропорт» намерено потратить 705,6 тысяч рублей на оценку здоровья своих сотрудников. Именно эта сумма фигурирует в контракте, заключенном вчера, 17 февраля. Подрядчик должен оказать «услуги по проведению психофизиологического обследования работников ОАО „Омский аэропорт“ и (или) вновь принимаемых на работу лиц».