«Омская крепость» затеяла ремонт сразу 4 городских памятников

Во всех этих случаях контракт был заключен вчера, 17 февраля, с единственным поставщиком. Ремонт памятного камня обойдется бюджету в 140,4 тысяч рублей, ремонт памятника детям-блокадникам — в 203,8 тысяч, ремонт стелы Панфилову — в 370,4 тысяч, ремонт стелы с именем Бориса Катышева— в 212,7 тысяч рублей. Во всех случаях, кроме последнего, работы должны закончиться к 30 апреля текущего года, то есть накануне празднования 80-летия Победы.