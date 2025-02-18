«Омская крепость» затеяла ремонт сразу 4 городских памятников

Posted 18 февраля, 09:58
Published 18 февраля, 09:58
Modified 18 февраля, 10:00
Updated 18 февраля, 10:00
Автономное учреждение города Омска «Музей — исторический парк „Омская крепость“» заказало ремонт 4 городских мемориалов. В документах, опубликованных на сайте госзакупок, речь идет о памятном камне «Малолетним узникам фашизма 1941-1945», о «Памятнике детям блокадного Ленинграда», о стеле Ивану Панфилову и 28 панфиловцам, а также о стеле с надписью «Улица названа в честь Героя Советского Союза Катышева Бориса Михайловича 1917–1943 гг.».
Во всех этих случаях контракт был заключен вчера, 17 февраля, с единственным поставщиком. Ремонт памятного камня обойдется бюджету в 140,4 тысяч рублей, ремонт памятника детям-блокадникам — в 203,8 тысяч, ремонт стелы Панфилову — в 370,4 тысяч, ремонт стелы с именем Бориса Катышева— в 212,7 тысяч рублей. Во всех случаях, кроме последнего, работы должны закончиться к 30 апреля текущего года, то есть накануне празднования 80-летия Победы.
Напомним: памятник детям блокадного Ленинграда был установлен в Омске на Ленинградской площади в феврале 2024 года. Памятник малолетним узникам фашизма находится в парке Победы, улица Бориса Катышева — в Старом Кировске. Стела с именами панфиловцев установлена в сквере имени Панфилова в Октябрьском округе.
Летом 2024 года в Омске отреставрировали стелу Вечной славы, расположенную в сквере 70-летия Победы на улице Заозерная, и на эти цели из бюджета было выделено более 4 млн рублей.