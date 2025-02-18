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Posted 18 февраля, 09:58

Published 18 февраля, 09:58

Modified 18 февраля, 10:00

Updated 18 февраля, 10:00

«Омская крепость» нашла подрядчика для ремонта 4 памятников

«Омская крепость» затеяла ремонт сразу 4 городских памятников

18 февраля 2025, 09:58
Фото: yandex.maps.

«Омская крепость» нашла подрядчика для ремонта 4 памятников

Обновлять будут памятники детям блокадного Ленинграда и узникам фашизма.

Автономное учреждение города Омска «Музей — исторический парк „Омская крепость“» заказало ремонт 4 городских мемориалов. В документах, опубликованных на сайте госзакупок, речь идет о памятном камне «Малолетним узникам фашизма 1941-1945», о «Памятнике детям блокадного Ленинграда», о стеле Ивану Панфилову и 28 панфиловцам, а также о стеле с надписью «Улица названа в честь Героя Советского Союза Катышева Бориса Михайловича 1917–1943 гг.».

Во всех этих случаях контракт был заключен вчера, 17 февраля, с единственным поставщиком. Ремонт памятного камня обойдется бюджету в 140,4 тысяч рублей, ремонт памятника детям-блокадникам — в 203,8 тысяч, ремонт стелы Панфилову — в 370,4 тысяч, ремонт стелы с именем Бориса Катышева— в 212,7 тысяч рублей. Во всех случаях, кроме последнего, работы должны закончиться к 30 апреля текущего года, то есть накануне празднования 80-летия Победы.

Напомним: памятник детям блокадного Ленинграда был установлен в Омске на Ленинградской площади в феврале 2024 года. Памятник малолетним узникам фашизма находится в парке Победы, улица Бориса Катышева — в Старом Кировске. Стела с именами панфиловцев установлена в сквере имени Панфилова в Октябрьском округе.

Летом 2024 года в Омске отреставрировали стелу Вечной славы, расположенную в сквере 70-летия Победы на улице Заозерная, и на эти цели из бюджета было выделено более 4 млн рублей.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Омская крепость#Новости#Ремонт памятников
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