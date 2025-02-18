Омская G-Drive Арена стала лучшей в Континентальной хоккейной лиге

Posted 18 февраля, 11:14
Published 18 февраля, 11:14
Modified 18 февраля, 11:14
Updated 18 февраля, 11:14
Руководители клубов КХЛ выбрали лучшие и худшие арены лиги. Первое место в рейтинге заняла омская G-Drive Арена, она набрала 16 голосов экспертов из 21. На втором месте оказалась Минск-Арена, на которой играет «Динамо» (2 голоса). На третьем месте расположилась Арена-2000 в Ярославле, четвертое заняла Барыс-Арена в Астане, а пятое — московская ВТБ-Арена (по 1 голосу).
Худшей ареной Континентальной хоккейной лиги 13 специалистов назвали ДС «Нагорный» в Нижнем Новгороде, еще четыре голоса получила «Нефтехим Арена» в Нижнекамске, два — «Уралец» в Екатеринбурге, один — Арена Мытищи, еще один руководитель воздержался от ответа.
Напомним, что в Омске может пройти следующий Матч Звезд КХЛ. Об этом после финальной игры в Новосибирске рассказал президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов. По его словам, лига учитывает множество критериев при выборе города, в первую очередь, предпочтение отдается аренам, которые недавно открылись или планируются к открытию.