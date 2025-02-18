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Posted 18 февраля, 10:06

Published 18 февраля, 10:06

Modified 18 февраля, 10:08

Updated 18 февраля, 10:08

Омичи стали в два раза реже оформлять ипотеку

Омичи стали в два раза реже оформлять ипотеку

18 февраля 2025, 10:06
Фото: 1MI.
Такие данные привели в Росреестре. Также в ведомстве назвали, за какой услугой чаще всего обращаются жители региона.

В январе 2025 года в Омске стало меньше заявок на ипотеку, чем годом ранее. Такие данные приводит Росреестр. Омичи подали 464 заявления, что почти в два раза меньше, чем в 2024-м, когда было 1013 заявок.

Что касается заявок на регистрацию договоров долевого участия: в январе их было подано 129.

Добавим, что самой популярной услугой у омичей, по которой они обращаются в Росреестр, остается регистрация права собственности. В прошлом месяце зарегистрировали 11 772 заявления.

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#Ольга Скворцова#Недвижимость#Омск#Ипотека#Росреестр#Регистрация
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