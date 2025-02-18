Омичи стали в два раза реже оформлять ипотеку

Posted 18 февраля, 10:06
Published 18 февраля, 10:06
Modified 18 февраля, 10:08
Updated 18 февраля, 10:08
В январе 2025 года в Омске стало меньше заявок на ипотеку, чем годом ранее. Такие данные приводит Росреестр. Омичи подали 464 заявления, что почти в два раза меньше, чем в 2024-м, когда было 1013 заявок.
Что касается заявок на регистрацию договоров долевого участия: в январе их было подано 129.
Добавим, что самой популярной услугой у омичей, по которой они обращаются в Росреестр, остается регистрация права собственности. В прошлом месяце зарегистрировали 11 772 заявления.
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