Омичам приходится платить за коммунальные услуги больше, чем другим сибирякам

В Омской области составляет 53,05 рубля за квадратный метр общей площади в домах государственного и муниципального жилищного фонда. Это на 15,44 рубля больше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу, и на 13 рублей больше, чем в среднем по России.