Омичам приходится платить за коммунальные услуги больше, чем другим сибирякам

Posted 18 февраля, 06:21
Published 18 февраля, 06:21
Modified 18 февраля, 06:41
Updated 18 февраля, 06:41
Согласно данным сервиса «Ай мониторинг», коммунальные услуги в Омской области стоят дороже, чем в других регионах Сибирского федерального округа. В частности, омичи платят больше за жилье, воду и отопление. Вот как выглядят средние цены на коммунальные услуги в Омской области:
В Омской области составляет 53,05 рубля за квадратный метр общей площади в домах государственного и муниципального жилищного фонда. Это на 15,44 рубля больше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу, и на 13 рублей больше, чем в среднем по России.
Плата за кубометр холодной воды с использованием счетчиков составляет 38,16 рублей. Это на 2,45 рубля больше, чем в других регионах Сибири, но на 1,88 рубль ниже, чем в среднем по России.
Стоимость услуги за кубометр с индивидуальными счетчиками составляет 33,89 рублей. Это на 3,17 рубля дороже, чем в Сибири, но почти одинаково с цифрой по России (меньше на 0,02 рубля).
В Омской области оплата за отопление в расчете на квадратный метр общей площади составляет 2 533,27 рубля, что значительно выше, чем в других сибирских регионах, где эта сумма составляет 2 156,91 рублей. В России средняя стоимость отопления — 2 833 рубля.
Сумма оплаты за горячую воду на человека в месяц составляет 158,27 рубля. Это немного выше, чем в Сибири (156,02 рублей), но значительно дешевле, чем в среднем по России (206,74 рублей).
За 100 кВт/ч жители Омской области платят 489,02 рублей, что выше, чем в других сибирских регионах (314,98 рублей) и немного выше, чем в среднем по России (478,83 рублей). Ранее стало известно, что омичи в 2024 году задолжали 1,1 млрд водоканалу. В суд планируется подать на более 40 000 должников.