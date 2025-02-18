gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 06:21

Published 18 февраля, 06:21

Modified 18 февраля, 06:41

Updated 18 февраля, 06:41

В Омске коммунальные услуги обошлись дороже, чем в соседних регионах

Омичам приходится платить за коммунальные услуги больше, чем другим сибирякам

18 февраля 2025, 06:21
Фото: 1MI. В Омске коммунальные услуги обошлись дороже, чем в соседних регионах
Также жители Омска платят больше за электричество и жилье, чем в среднем по России.

Согласно данным сервиса «Ай мониторинг», коммунальные услуги в Омской области стоят дороже, чем в других регионах Сибирского федерального округа. В частности, омичи платят больше за жилье, воду и отопление. Вот как выглядят средние цены на коммунальные услуги в Омской области:

Средние розничные цены на отдельные услуги
Средние розничные цены на отдельные услуги. Фото: Сервис «АйМониторинг»
  • Плата за жилье:

В Омской области составляет 53,05 рубля за квадратный метр общей площади в домах государственного и муниципального жилищного фонда. Это на 15,44 рубля больше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу, и на 13 рублей больше, чем в среднем по России.

  • Холодное водоснабжение:

Плата за кубометр холодной воды с использованием счетчиков составляет 38,16 рублей. Это на 2,45 рубля больше, чем в других регионах Сибири, но на 1,88 рубль ниже, чем в среднем по России.

  • Водоотведение:

Стоимость услуги за кубометр с индивидуальными счетчиками составляет 33,89 рублей. Это на 3,17 рубля дороже, чем в Сибири, но почти одинаково с цифрой по России (меньше на 0,02 рубля).

  • Отопление:

В Омской области оплата за отопление в расчете на квадратный метр общей площади составляет 2 533,27 рубля, что значительно выше, чем в других сибирских регионах, где эта сумма составляет 2 156,91 рублей. В России средняя стоимость отопления — 2 833 рубля.

  • Горячее водоснабжение:

Сумма оплаты за горячую воду на человека в месяц составляет 158,27 рубля. Это немного выше, чем в Сибири (156,02 рублей), но значительно дешевле, чем в среднем по России (206,74 рублей).

  • Электричество:

За 100 кВт/ч жители Омской области платят 489,02 рублей, что выше, чем в других сибирских регионах (314,98 рублей) и немного выше, чем в среднем по России (478,83 рублей). Ранее стало известно, что омичи в 2024 году задолжали 1,1 млрд водоканалу. В суд планируется подать на более 40 000 должников.

От долгов до дырявых труб: мэр Омска рассказал о главных вызовах в коммунальной сфере
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#ЖКХ#Омск#Отопление#Электричество#Цены#Коммунальные услуги#Водоснабжение#Жилищный фонд#Сибирский федеральный округ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика