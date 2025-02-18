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Posted 18 февраля, 14:58

Published 18 февраля, 14:58

Modified 18 февраля, 14:58

Updated 18 февраля, 14:58

Около 250 турпроектов сможет реализовать малый бизнес при участии Корпорации МСП

Около 250 турпроектов сможет реализовать малый бизнес при участии Корпорации МСП

18 февраля 2025, 14:58
Фото: 1MI.
Не менее 250 турпроектов с государственной поддержкой предложили реализовать организациям малого и среднего предпринимательства регионы при сотрудничестве с Корпорацией МСП. Эти инициативы размещены посредством сервиса «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» на цифровой платформе МСП.РФ.

Как сообщает rostovgazeta.ru, в течение полугода функционирования сервиса к его помощи обратились 38 регионов. Более всего субъекты РФ нуждаются в гостиницах, кемпингах и глэмпингах (86 объектов), многофункциональных зонах дорожного сервиса (41 объект).

С момента запуска в работу сервиса через него уже подано свыше 100 заявок от организаций МСП на создание объектов туристической инфраструктуры, примерно 40% из которых на общую сумму инвестиций 11 миллиардов рублей взяты Корпорацией МСП и регионами на комплексное сопровождение. Три проекта на сумму 4,2 миллиарда рублей суммарно удалось структурировать и передать в банки.

Согласно комментарию гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, сейчас заработала специальная биржа, на которой были объединены спрос субъектов РФ и предложения предпринимателей по выполнению туристических проектов по всей стране. При содействии региональных властей эксперты корпорации структурируют все инвестиционные проекты для привлечения банковского финансирования, подбирают и оформляют площадки для реализации. Глава КМСП подчеркивает, что каждому владельцу бизнеса предлагается комплекс федеральных и региональных инструментов развития — примерно 70 финансовых и нефинансовых механизмов. Предприниматели могут сразу определиться с наиболее подходящими и подать на них заявки.

Среди организаций малого и среднего бизнеса, которые начали вести работу, прибегнув к помощи сервиса «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», стоит выделить столичную компанию, создающую федеральную сеть глэмпингов с объемом собственных инвестиций 100 миллионов рублей. Она нуждалась в земле для воплощения своего проекта, и подходящие участки удалось найти благодаря цифровой платформе МСП.РФ. Корпорация МСП нашла по запрашиваемым параметрам и предложила данному бизнесу не менее 50 вариантов в 10 субъектах РФ. В настоящее время инвестор ведет подготовку документов по четырем участкам для дальнейшего подписания инвестсоглашения с Московской областью и оформления их без торгов.

Стоит напомнить, что сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» благодаря Корпорации МСП заработал в 2024 году на цифровой платформе МСП.РФ. Это дало предпринимателям возможность знакомиться с полной информацией о нуждах регионов в создании объектов туристической инфраструктуры, получить доступ к региональным и федеральным инструментам поддержки инвестпроектов с возможностью комплексного сопровождения, направить заявку на воплощение собственного проекта в сфере туризма.

#Общество
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