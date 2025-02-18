Около 250 турпроектов сможет реализовать малый бизнес при участии Корпорации МСП

Среди организаций малого и среднего бизнеса, которые начали вести работу, прибегнув к помощи сервиса «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», стоит выделить столичную компанию, создающую федеральную сеть глэмпингов с объемом собственных инвестиций 100 миллионов рублей. Она нуждалась в земле для воплощения своего проекта, и подходящие участки удалось найти благодаря цифровой платформе МСП.РФ. Корпорация МСП нашла по запрашиваемым параметрам и предложила данному бизнесу не менее 50 вариантов в 10 субъектах РФ. В настоящее время инвестор ведет подготовку документов по четырем участкам для дальнейшего подписания инвестсоглашения с Московской областью и оформления их без торгов.