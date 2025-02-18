Нужны значки: началась подготовка к присвоению ветеранам звания почетных граждан

Posted 18 февраля, 09:24
Published 18 февраля, 09:24
Modified 18 февраля, 09:26
Updated 18 февраля, 09:26
Департамент контрактной системы администрации Омска начал подготовку к наделению ветеранов войны статусом почетных граждан. Такой вывод можно сделать из появления на сайте госзакупок лота о «выполнении работ по изготовлению атрибутов „Почётный гражданин города Омска“ для вручения».
В общей сложности таких «атрибутов» администрации нужно 100: 50 «нагрудных знаков» высотой и шириной 90 мм и 50 «нагрудных значков» высотой и шириной 22 мм. И те, и другие должны быть изготовлены из латуни, причем значки дороже знаков: начальная цена 1 150 и 3 560 рублей соответственно. Таким образом, общая стоимость работ — 235 500 рублей.
Извещение о закупке было опубликовано вчера, 17 февраля. Заявки будут собирать до 24 февраля, а 26 февраля планируется подвести итоги.
Напомним: омские власти хотят наделить званием «Почетный гражданин Омска» всех оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны. По данным на январь, таковых в городе 38 человек. Городской Совет уже завтра, 19 февраля, должен одобрить соответствующую инициативу мэрии. В марте депутатам должны представить список будущих почетных граждан, причем процедура в этом случае будет существенно упрощена.