Нужны значки: началась подготовка к присвоению ветеранам звания почетных граждан

В общей сложности таких «атрибутов» администрации нужно 100: 50 «нагрудных знаков» высотой и шириной 90 мм и 50 «нагрудных значков» высотой и шириной 22 мм. И те, и другие должны быть изготовлены из латуни, причем значки дороже знаков: начальная цена 1 150 и 3 560 рублей соответственно. Таким образом, общая стоимость работ — 235 500 рублей.