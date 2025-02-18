«Наличка» исчезает: стало известно, как омичи предпочитают расплачиваться за проезд

Posted 18 февраля, 07:35
Published 18 февраля, 07:35
Modified 18 февраля, 07:37
Updated 18 февраля, 07:37
В своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест рассказал о способах, которыми омичи предпочитают оплачивать проезд в общественном транспорте. Данные с начала 2025 года проанализировали специалисты «Пассажирсервиса».
77% от общего количества пассажиров оплачивают проезд банковскими картами, проездными «Омка» и с помощью NFC-табличек с QR-кодами. Еще 16% используют право льготного проезда и платят картой регионального минтруда. Билеты за наличные в автобусах, троллейбусах и трамваях приобретает лишь 6,7% омичей. Поэтому неудивительно, что при помощи банковских карт с начала февраля в Омске было приобретено 1,652 млн билетов, а за «наличку» — только 266 тысяч.
Ранее, напомним, стало известно, сколько «зайцев» поймали в городском общественном транспорте за первый месяц 2025 года. Им грозит штраф на сумму до 2000 рублей.