«Наличка» исчезает: стало известно, как омичи предпочитают расплачиваться за проезд

77% от общего количества пассажиров оплачивают проезд банковскими картами, проездными «Омка» и с помощью NFC-табличек с QR-кодами. Еще 16% используют право льготного проезда и платят картой регионального минтруда. Билеты за наличные в автобусах, троллейбусах и трамваях приобретает лишь 6,7% омичей. Поэтому неудивительно, что при помощи банковских карт с начала февраля в Омске было приобретено 1,652 млн билетов, а за «наличку» — только 266 тысяч.