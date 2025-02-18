gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 07:35

Published 18 февраля, 07:35

Modified 18 февраля, 07:37

Updated 18 февраля, 07:37

Большинство омичей оплачивает проезд безналичным способом

«Наличка» исчезает: стало известно, как омичи предпочитают расплачиваться за проезд

18 февраля 2025, 07:35
Фото: 1MI. Большинство омичей оплачивает проезд безналичным способом

Меньше 7% омичей платят наличными за проезд в общественном транспорте

Данными об оплате проезда в общественном транспорте поделился руководитель «Пассажирсервиса».

В своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест рассказал о способах, которыми омичи предпочитают оплачивать проезд в общественном транспорте. Данные с начала 2025 года проанализировали специалисты «Пассажирсервиса».

77% от общего количества пассажиров оплачивают проезд банковскими картами, проездными «Омка» и с помощью NFC-табличек с QR-кодами. Еще 16% используют право льготного проезда и платят картой регионального минтруда. Билеты за наличные в автобусах, троллейбусах и трамваях приобретает лишь 6,7% омичей. Поэтому неудивительно, что при помощи банковских карт с начала февраля в Омске было приобретено 1,652 млн билетов, а за «наличку» — только 266 тысяч.

Ранее, напомним, стало известно, сколько «зайцев» поймали в городском общественном транспорте за первый месяц 2025 года. Им грозит штраф на сумму до 2000 рублей.

Минус 300 рублей: омичи пожаловались на сбои валидаторов
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Новости#Сергей Шелест#Проезд#Пассажир#Пассажирсервис
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика