На федеральной трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП

Posted 18 февраля, 06:46
Published 18 февраля, 06:46
Modified 18 февраля, 06:48
Updated 18 февраля, 06:48
Омская полиция сообщает, что сегодня, 18 февраля, на федеральной автодороге Тюмень — Омск в районе 507 километра произошло смертельное ДТП. Сообщение о происшествии поступило в 09:30.
Как установили полицейские, водитель автомобиля Mitsubishi Colt, мужчина 1982 года рождения, выехал на «встречку» и столкнулся с «ГАЗелью», за рулем которой был мужчина 1983 года рождения.
В результате аварии водитель Mitsubishi погиб на месте до приезда скорой. Причины аварии выясняются. Ранее Город5 писал о массовом ДТП с автобусами на Комсомольском мосту в Омске, где за медицинской помощью обратились 11 человек.