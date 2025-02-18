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Posted 18 февраля, 06:46

Published 18 февраля, 06:46

Modified 18 февраля, 06:48

Updated 18 февраля, 06:48

На федеральной трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП

На федеральной трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП

18 февраля 2025, 06:46
Фото: Изображение Midjourney.
Один из водителей выехал на встречную полосу.

Омская полиция сообщает, что сегодня, 18 февраля, на федеральной автодороге Тюмень — Омск в районе 507 километра произошло смертельное ДТП. Сообщение о происшествии поступило в 09:30.

Авария на федеральной автодороге «Тюмень — Омск»
Авария на федеральной автодороге «Тюмень — Омск». Фото: Омская полиция

Как установили полицейские, водитель автомобиля Mitsubishi Colt, мужчина 1982 года рождения, выехал на «встречку» и столкнулся с «ГАЗелью», за рулем которой был мужчина 1983 года рождения.

В результате аварии водитель Mitsubishi погиб на месте до приезда скорой. Причины аварии выясняются. Ранее Город5 писал о массовом ДТП с автобусами на Комсомольском мосту в Омске, где за медицинской помощью обратились 11 человек.

Глава СК Бастрыкин проследит за ходом дела о массовом ДТП с автобусами в Омске
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#Риана Дязанцева#ДТП#Полиция#Омск#Авария#Смерть#Медицинская помощь
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