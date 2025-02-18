На дачников из затопленного Осташково подали в суд из-за долга за воду для полива

Posted 18 февраля, 11:42
Published 18 февраля, 11:42
Modified 18 февраля, 13:35
Updated 18 февраля, 13:35
На СНТ в микрорайоне Осташково начали подавать в суд за долги за поливочную воду. Истец — МАСНТ «Осташково». Документы появились сегодня, 18 февраля, в телеграм-канале «Омский форум».
Деньги собираются взыскать, в том числе, и с дачных кооперативов, которые затопило прошлым летом. Напомним, пострадали СНТ «Фиалка», «Сигнал», «Электромера», «Радуга-1», «Сибирский садовод — 4», «Магистраль», «Вагонник», «Родничок», «Омский садовод» и «40 лет Октября».
Отметим, что долги по воде — не единственная проблема МАСНТ «Осташково». Ранее у Ассоциации копились долги за электроэнергию.
«С 2019 по 2022 годы МАСНТ накопили долги за электроэнергию около 12 млн рублей, эти деньги вынуждены были оплачивать все СНТ по субсидиарной ответственности, а с осени 2023 года у МАСНТ опять копится задолженность», — сообщает телеграм-канал «Омский форум».
По данным Rusprofile, межрайонная ассоциация садоводческих некоммерческих товариществ «Осташково» была зарегистрирована в Омске в 1999 году. Исполняющим обязанности председателя совета ассоциации с мая 2024 года является Виктор Алексеенко.
От наводнения в Осташково пострадали сотни дачных участков. Причины потопа не могут определить до сих пор. Садоводы считают, что всему виной работа золоотвала ТЭЦ-5. Ранее Город55 сообщал, что дачникам, чьи участки ушли под воду, предоставят льготу по земельному налогу. Но его сумма составляет всего около 300 рублей.