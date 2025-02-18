На дачников из затопленного Осташково подали в суд из-за долга за воду для полива

От наводнения в Осташково пострадали сотни дачных участков. Причины потопа не могут определить до сих пор. Садоводы считают, что всему виной работа золоотвала ТЭЦ-5. Ранее Город55 сообщал, что дачникам, чьи участки ушли под воду, предоставят льготу по земельному налогу. Но его сумма составляет всего около 300 рублей.