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Posted 18 февраля, 11:42

Published 18 февраля, 11:42

Modified 18 февраля, 13:35

Updated 18 февраля, 13:35

Участки в Осташково топит с лета 2024 года

На дачников из затопленного Осташково подали в суд из-за долга за воду для полива

18 февраля 2025, 11:42
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru. Участки в Осташково топит с лета 2024 года
На СНТ из омского микрорайона «Осташково» подали в суд за долги по воде. Истец пытается взыскать деньги даже с тех кооперативов, которые были затоплены.

На СНТ в микрорайоне Осташково начали подавать в суд за долги за поливочную воду. Истец — МАСНТ «Осташково». Документы появились сегодня, 18 февраля, в телеграм-канале «Омский форум».

Деньги собираются взыскать, в том числе, и с дачных кооперативов, которые затопило прошлым летом. Напомним, пострадали СНТ «Фиалка», «Сигнал», «Электромера», «Радуга-1», «Сибирский садовод — 4», «Магистраль», «Вагонник», «Родничок», «Омский садовод» и «40 лет Октября».

Отметим, что долги по воде — не единственная проблема МАСНТ «Осташково». Ранее у Ассоциации копились долги за электроэнергию.

«С 2019 по 2022 годы МАСНТ накопили долги за электроэнергию около 12 млн рублей, эти деньги вынуждены были оплачивать все СНТ по субсидиарной ответственности, а с осени 2023 года у МАСНТ опять копится задолженность», — сообщает телеграм-канал «Омский форум».

По данным Rusprofile, межрайонная ассоциация садоводческих некоммерческих товариществ «Осташково» была зарегистрирована в Омске в 1999 году. Исполняющим обязанности председателя совета ассоциации с мая 2024 года является Виктор Алексеенко.

От наводнения в Осташково пострадали сотни дачных участков. Причины потопа не могут определить до сих пор. Садоводы считают, что всему виной работа золоотвала ТЭЦ-5. Ранее Город55 сообщал, что дачникам, чьи участки ушли под воду, предоставят льготу по земельному налогу. Но его сумма составляет всего около 300 рублей.

Дачникам из Осташково компенсируют земельный налог. Он составит 300 рублей
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Долги#Электроэнергия#Задолженность#Наводнение#Телеграм-канал#Осташково
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