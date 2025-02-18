Куда сдать ненужные вещи за деньги и бесплатно: инструкция для омичей

Posted 18 февраля, 06:00
Published 18 февраля, 06:00
Modified 18 февраля, 06:00
Updated 18 февраля, 06:00
У каждого из нас время от времени накапливаются вещи, которые больше не используются: одежда, обувь или текстиль. Иногда эти вещи просто перестают нравиться, выходят из моды, становятся малы или велики, а иногда — приходят в негодность. Со временем шкафы, антресоли и кладовки переполняются, и возникает вопрос: куда девать ненужные вещи?
Выбросить их на свалку — не лучший вариант. Во-первых, это не экологично: текстиль разлагается десятки лет, а синтетические ткани могут загрязнять окружающую среду. Во-вторых, многим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, такая одежда или обувь могла бы помочь. Наконец, некоторые вещи можно сдать в переработку или даже продать, чтобы вернуть часть потраченных на них денег.
Некоторые вещи могут принести прибыль или пригодиться другим людям, а другие уже потеряли ценность и только занимают место. Разберем, какие вещи стоит выставлять на продажу, какие лучше отдать даром, а какие отправить на переработку или выбросить.
«Кладовка» — это благотворительный проект, принимающий одежду, обувь, предметы обихода и книги. Вещи в хорошем состоянии передаются нуждающимся или продаются, а вырученные средства направляются на благотворительность. Принимаются чистые вещи без значительных дефектов. Проект осуществляет свою деятельность с 2017 года.
Адреса пунктов приема:
Подробный список адресов доступен на официальной странице проекта.
Можно сдать чистую одежду, а также обувь, книги, посуду, технику, игрушки и многое другое. На переработку принимается только одежда из хлопка.
Центр социальной поддержки населения принимает ненужную одежду и обувь для передачи малоимущим семьям и омичам, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Адреса пунктов приема:
Что можно и нужно приносить:
Что не нужно приносить:
Если вы хотите купить и принести, то лучше всего покупать:
Отметим, что проект регулярно проводит благотворительные акции:
В Омске работают различные благотворительные организации, принимающие ненужные вещи. Вот несколько из них:
Многие храмы Омской епархии принимают пожертвования в виде одежды и других вещей для помощи нуждающимся. Рекомендуется обратиться в ближайший храм для уточнения возможности и условий передачи вещей.
Если вы хотите получить денежное вознаграждение за ненужные вещи, в Омске есть несколько вариантов.
Если ваши вещи еще в хорошем состоянии, но вам хочется вернуть хотя бы часть их стоимости, один из самых удобных способов — продажа через интернет. Современные платформы позволяют быстро найти покупателей среди жителей Омска и даже за его пределами.
Где можно продать вещи онлайн;
Отметим, чтобы успешно продать вещь, важно правильно оформить объявление. Сравните похожие предложения на сайте и установите конкурентную цену. Если вещь новая или редкая, можно установить цену выше, но не завышайте слишком сильно.
Если одежда долго не продается или не хочется тратить время на переписку с покупателями, можно отдать ее даром. В Омске есть сообщества типа «Отдам даром», где вещи быстро находят новых владельцев.
В Омске работают комиссионные магазины и секонд-хенды, принимающие одежду и другие вещи для последующей продажи.
Адреса секонд-хендов:
Адреса комиссионных магазинов:
Перед посещением рекомендуется уточнить условия приема и график работы.
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Старые вещи — это не просто хлам, который занимает место в шкафах и кладовках. Если подойти к разбору вещей с умом, можно найти для них полезное применение. Главное — не хранить дома ненужные вещи, которые уже не приносят радости.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, куда сдать старые ненужные книги и как заработать на старых книгах.