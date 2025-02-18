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Posted 18 февраля, 06:00

Published 18 февраля, 06:00

Modified 18 февраля, 06:00

Updated 18 февраля, 06:00

Омичам рассказали, куда сдать ненужные вещи и получить за это деньги

Куда сдать ненужные вещи за деньги и бесплатно: инструкция для омичей

18 февраля 2025, 06:00
Фото: 1MI. Омичам рассказали, куда сдать ненужные вещи и получить за это деньги
В Омске есть множество способов избавиться от ненужных вещей с пользой: отдать их в благотворительные фонды, передать на переработку или продать через комиссионные магазины и интернет-платформы. Город55 рассказывает обо всех доступных способах.

У каждого из нас время от времени накапливаются вещи, которые больше не используются: одежда, обувь или текстиль. Иногда эти вещи просто перестают нравиться, выходят из моды, становятся малы или велики, а иногда — приходят в негодность. Со временем шкафы, антресоли и кладовки переполняются, и возникает вопрос: куда девать ненужные вещи?

Выбросить их на свалку — не лучший вариант. Во-первых, это не экологично: текстиль разлагается десятки лет, а синтетические ткани могут загрязнять окружающую среду. Во-вторых, многим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, такая одежда или обувь могла бы помочь. Наконец, некоторые вещи можно сдать в переработку или даже продать, чтобы вернуть часть потраченных на них денег.

На ненужных вещах можно хорошо заработать
На ненужных вещах можно хорошо заработать. Фото: 1MI

Как правильно выбрать вещи

Некоторые вещи могут принести прибыль или пригодиться другим людям, а другие уже потеряли ценность и только занимают место. Разберем, какие вещи стоит выставлять на продажу, какие лучше отдать даром, а какие отправить на переработку или выбросить.

Какие вещи можно продать или отдать

  • Брендовая одежда и обувь (подойдет для продажи);
  • Одежда в идеальном состоянии;
  • Детская одежда;
  • Спортивная одежда;
  • Винтаж и ретро (подойдет для продажи).

Какие вещи сдать на переработку

  • Одежда и обувь в плохом состоянии;
  • Порванные, сильно изношенные вещи;
  • Одежда с трудновыводимыми пятнами;
  • Обувь с деформированной подошвой или трещинами.

Куда сдать вещи бесплатно в Омске

Социальный проект «Кладовка»

«Кладовка» — это благотворительный проект, принимающий одежду, обувь, предметы обихода и книги. Вещи в хорошем состоянии передаются нуждающимся или продаются, а вырученные средства направляются на благотворительность. Принимаются чистые вещи без значительных дефектов. Проект осуществляет свою деятельность с 2017 года.

Адреса пунктов приема:

Адреса пунктов приема
Адреса пунктов приема. Фото: Сообщество ВКонтакте «Кладовка»

Контейнеры для приема вещей

  • Контейнеры на подземной парковке в торговом центре «МЕГА» (парковочный столб Б 47);
  • Контейнер у гипермаркета «Лента» (улица 70 лет Октября, 25, корпус 3 и улица Лукашевича, 33);
  • Контейнер у гипермаркета «Лента» (улица Красноярский тракт, 22а);
  • Улица Ватутина, 33;
  • Улица Дианова, 27;
  • Проспект Комарова 15, корпус 1;
  • Проспект Комарова 15, 9/2;
  • Проспект Комарова, 21, корпус 2;
  • Во дворе домов 23 и 27 на бульваре Кузьмина;
  • Улица Взлетная, 11;
  • Улица 70 лет Октября, 13/3;
  • Улица Туполева 6/1;
  • Улица 4-я Солнечная, 55а;
  • Улица Красный путь 137/1;
  • Улица Красный путь 101/2;
  • Улица Шукшина, 3;
  • Улица Волочаевская 15, к.1;
  • Улица 5-й Армии, 2;
  • Улица 6-я Линия, 97;
  • Улица маршала Жукова, 107;
  • Контейнер в сквере имени Дзержинского;
  • Улица 10 лет Октября, 70;
  • Улица 10 лет Октября, 182;
  • Улица Петра Ильичева ½;
  • Космический проспект, 18а/5;
  • Улица Пригородная, 27;
  • Улица Заозерная, 15;
  • Улица Малиновского, 12, корпус 6;
Контейнер на улице Туполева
Контейнер на улице Туполева. Фото: Юлия Истомина. gorod55.ru

Подробный список адресов доступен на официальной странице проекта.

Можно сдать чистую одежду, а также обувь, книги, посуду, технику, игрушки и многое другое. На переработку принимается только одежда из хлопка.

Центр социальной поддержки населения

Центр социальной поддержки населения принимает ненужную одежду и обувь для передачи малоимущим семьям и омичам, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Адреса пунктов приема:

Адреса пунктов приема
Адреса пунктов приема. Фото: Сообщество ВКонтакте «Центр социальной поддержки населения»

Что можно и нужно приносить:

  • Одежда взрослая и детская. Чистая, без дырок и пятен, с исправными молниями и пуговицами, без следов носки (без катышек и потертостей);
  • Обувь взрослая и детская;
  • Нижнее белье только новое. Новое детское белье, колготки;
  • Постельное белье, полотенца. Новое или почти новое (без следов использования);
  • Пряжа, ткани, нитки.

Что не нужно приносить:

  • Старомодная одежда.

Если вы хотите купить и принести, то лучше всего покупать:

  • Детская одежда повседневная, в том числе носки, колготки, белье. Всегда нужны штаны, кофты с капюшоном;
  • Детская обувь.

Отметим, что проект регулярно проводит благотворительные акции:

Благотворительные акции
Благотворительные акции. Фото: «Центр социальной поддержки населения»

Благотворительные фонды и организации

В Омске работают различные благотворительные организации, принимающие ненужные вещи. Вот несколько из них:

  • Католический центр «Каритас»: улица Звездова, 62/1;
  • Благотворительный фонд «Возрождение»: улица Бархатовой, 4;
  • Благотворительный фонд «Дети нашего двора»: улица Кемеровская, 10;
  • Благотворительный фонд «Дети Планета Земля»: улица Учебная 76;
  • Центр помощи детям «Радуга»: улица Красина, 4/1.

Омская епархия (храмы)

Многие храмы Омской епархии принимают пожертвования в виде одежды и других вещей для помощи нуждающимся. Рекомендуется обратиться в ближайший храм для уточнения возможности и условий передачи вещей.

Отдать на переработку: адреса в Омске

  • «Стрит-сервис»: улица 2-я линия, 61 и улица 3-й разъезд, 41 литера К;
  • «Регион 55»: улица 10 лет Октября, 115 и улица Окружная дорога, 19 к5;
  • «ЭкоПрофит»: ​улица Красный Путь, 20;
  • «Экодом»: улица ​Учебная, 77;
  • «Мпс»: ​улица 10 лет Октября, 115;
  • «Экоград»: улица Учебная, 83 и улица Гагарина, 1а.

Куда сдать вещи за деньги в Омске

Если вы хотите получить денежное вознаграждение за ненужные вещи, в Омске есть несколько вариантов.

Ненужные вещи можно продать
Ненужные вещи можно продать. Фото: 1MI

Сайты объявлений, сообщества в социальных сетях

Если ваши вещи еще в хорошем состоянии, но вам хочется вернуть хотя бы часть их стоимости, один из самых удобных способов — продажа через интернет. Современные платформы позволяют быстро найти покупателей среди жителей Омска и даже за его пределами.

Где можно продать вещи онлайн;

  • «Авито»;
  • «Юла»;
  • Тематические группы и чаты в мессенджерах.

Отметим, чтобы успешно продать вещь, важно правильно оформить объявление. Сравните похожие предложения на сайте и установите конкурентную цену. Если вещь новая или редкая, можно установить цену выше, но не завышайте слишком сильно.

Если одежда долго не продается или не хочется тратить время на переписку с покупателями, можно отдать ее даром. В Омске есть сообщества типа «Отдам даром», где вещи быстро находят новых владельцев.

Комиссионки и секонд-хенды

В Омске работают комиссионные магазины и секонд-хенды, принимающие одежду и другие вещи для последующей продажи.

Как заработать на старых вещах
Как заработать на старых вещах. Фото: 1MI

Адреса секонд-хендов:

  • «Евролэнд»: ​улица Рождественского, 6 к2 и ​проспект Комарова, 2/2;
  • «Garderob & 2Seconds»: ​улица Транспортная 4-я, 11; ​улица Масленникова, 19; ​улица Учебная, 152; улица ​Лесной проезд, 11; ​Проспект Мира, 36; ​Проспект Мира, 19; ​Проспект Мира, 98 к1;
  • «Чиполлино»: ​улица 70 лет Октября, 13/3;
  • «Секонд хенд сток»: ​улица 10 лет Октября, 166/1;
  • «Гном»: ​улица Заречный бульвар, 2 к1;
  • «Секонд-хенд»: улица ​Авиационная, 143а;
  • «Сток-Европа»: улица ​Профинтерна, 11;
  • «Секонд-хенд»: ​улица Гусарова, 33;
  • «Зиг заг удачи»: улица ​Пушкина, 59;
  • «Мегахенд»: ​улица Транспортная 4-я, 11 и улица Лобкова, 4/1;
  • «Ку-мир»: ​Проспект Карла Маркса, 29;
  • «Юланд»: ​улица Багратиона, 4;
  • «ЕвроМикс»: ​улица Северная 33-я, 155;
  • «Стиль микс»: ​улица 10 лет Октября, 113;
  • «Секонд-хенд»: ​улица Богдана Хмельницкого, 150.
Комиссионные магазины и секонд-хенды в Омске
Комиссионные магазины и секонд-хенды в Омске. Фото: 1MI

Адреса комиссионных магазинов:

  • «Ломб 24/7»: улица ​Дианова, 30;
  • «Детки-конфетки»: ​улица 10 лет Октября, 106;
  • Hockey Flex 55: ​улица Кемеровская, 9;
  • «Победа»: Проспект Мира, 68; ​Проспект Комарова, 6; ​улица Ипподромная, 27а;
  • «Ленком»: ​улица Рождественского, 6 к2;
  • «Комиссионный магазин для детей и взрослых»: ​Проспект Мира, 60;
  • «Легенда»: ​улица Рождественского, 6 к13;
  • «Комиссионный магазин»: ​улица Лаптева, 3 к1;
  • «Магазин комиссионных товаров»: ​улица Рождественского, 6 к8.

Перед посещением рекомендуется уточнить условия приема и график работы.

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Старые вещи — это не просто хлам, который занимает место в шкафах и кладовках. Если подойти к разбору вещей с умом, можно найти для них полезное применение. Главное — не хранить дома ненужные вещи, которые уже не приносят радости.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, куда сдать старые ненужные книги и как заработать на старых книгах.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Россия#Продажа#Благотворительность#Новости#Одежда#Авито#Переработка#Вещи
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