Куда сдать ненужные вещи за деньги и бесплатно: инструкция для омичей

У каждого из нас время от времени накапливаются вещи, которые больше не используются: одежда, обувь или текстиль. Иногда эти вещи просто перестают нравиться, выходят из моды, становятся малы или велики, а иногда — приходят в негодность. Со временем шкафы, антресоли и кладовки переполняются, и возникает вопрос: куда девать ненужные вещи?