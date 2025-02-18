Эксперты рассказали о грядущем паводке в Омской области

Posted 18 февраля, 10:37
Published 18 февраля, 10:37
Modified 18 февраля, 10:56
Updated 18 февраля, 10:56
Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко сегодня, 18 февраля, рассказала на пресс-конференции, когда в регионе этой весной начнет таять снег. Будет ли таяние в этом году интенсивным или умеренным, определит погода в марте. По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, ожидается, что температура и осадки в первом весеннем месяце будут около нормы.
«Средняя многолетняя дата начала снеготаяния в Омске приходится на 18 марта, но в последние годы этот процесс наблюдается в более ранние сроки. В прошлом году снег начал таять 11 марта. Разрушение снежного покрова в Омске обычно наблюдается в первой декаде апреля. Средняя многолетняя дата полного схода снежного покрова — 15 апреля. В прошлом году разрушение снежного покрова в городе мы отметили 5 апреля, а полностью снег сошел 14 апреля», — сообщила Криворучко.
Зима выдалась теплой, температура воздуха в Омске была в среднем на 8 градусов выше нормы.
«С ноября по первую декаду февраля в Омске выпал 91 мм осадков, что составляет 99% от нормы. Высота снежного покрова на 10 февраля составляет 35 см — на 3 см меньше нормы. Запас воды в снеге на эту же дату составляет 95 мм — больше нормы на 13 мм», — рассказала Наталия Криворучко.
Начальник Обь-Иртышского УГМС добавила, что накопление снега продолжится и достигнет максимума в первой-второй декаде марта.
Омский эколог Владимир Лифантьев рассказал Городу55, где в нынешнем году стоит опасаться паводка. Напомним, весной 2024 года серьезно затопило Усть-Ишимский район, проблема носила техногенный характер.
«В прошлом году причиной потопа в Усть-Ишиме стал прорыв дамбы в Оренбургской области. Также в Казахстане сбрасывали воду. Таких же факторов пока не наблюдается, тем более что есть ревизия. Эта зима была малоснежной, значит весна придет рано», — рассказал Лифантьев.
Эколог подтвердил слова главы УГМС, отметив, что, согласно климатическим документам, пиковое таяние снега происходит в апреле в течение примерно 15 дней. Тем не менее к этой дате в разных районах области обстановка с паводком отличается.
«Называевск топит традиционно каждый год. Но там к этому привыкли и обложились дамбами. Горестное Осташково топит из-за того, что золоотвал давит на грунтовые воды. Скорее всего, затопит территорию в районе реки Замарайка», — поделился мнением Владимир Лифантьев.
Напомним, что окончательную причину потопов в Осташково пока определить не могут. В начале февраля на дачных участках из-под снега начала просачиваться вода, хотя до таяния снега еще далеко.
Первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков рассказал, как в Омске готовятся к весне. На данный момент с городских улиц вывезли больше 684 тысяч кубометров снега. Каждый день на уборку выходит до 260 единиц техники. В Омске насчитали 354 места вероятного подтопления. Среди них объездная дорога у ТК «Континент», дорога по улице 6-й Станционной, тоннель под виадуком по улице Серова, участки Окружной дороги, улицы Бородина, Малиновского, Завертяева, Красноярский тракт и другие участки.
На проблемных участках предусмотрена откачка воды, а при необходимости устройство дамб из мешков с песком. В этом году на противопаводковые мероприятия из городского бюджета выделили 7,3 млн рублей.
Михаил Горчаков напомнил, как распределены зоны ответственности по уборке снега.
«Отмечу, что если с дорог и территорий общего пользования снег вывозит УДХБ, из дворов многоквартирных домов — управляющие организации, то на лиц, проживающих в индивидуальных жилых домах, возлагаются обязанности по очистке канав и труб для стока воды, проходящих перед застроенным участком и в весенний период обеспечивающих проход талых вод», — добавил Михаил Горчаков.
Накануне, 17 февраля, омская прокуратура внесла представление директору УДХБ Антону Глебову из-за сугробов на дорогах и остановках. Из-за снега сужается проезжая часть, а на остановках образуются накаты.
В администрации города напомнили, что в случае подтоплений следует обращаться в ответственные службы административных округов:
Также круглосуточно работает Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города: (3812) 78-78-78.