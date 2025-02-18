Эксперты рассказали о грядущем паводке в Омской области

Первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков рассказал, как в Омске готовятся к весне. На данный момент с городских улиц вывезли больше 684 тысяч кубометров снега. Каждый день на уборку выходит до 260 единиц техники. В Омске насчитали 354 места вероятного подтопления. Среди них объездная дорога у ТК «Континент», дорога по улице 6-й Станционной, тоннель под виадуком по улице Серова, участки Окружной дороги, улицы Бородина, Малиновского, Завертяева, Красноярский тракт и другие участки.