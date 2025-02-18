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Posted 18 февраля, 10:37

Published 18 февраля, 10:37

Modified 18 февраля, 10:56

Updated 18 февраля, 10:56

Ожидается, что снег начнет таять в середине марта

Эксперты рассказали о грядущем паводке в Омской области

18 февраля 2025, 10:37
Фото: Юлия Истомина. gorod55.ru. Ожидается, что снег начнет таять в середине марта

Омичам рассказали, где и когда весной ждать подтоплений

По данным УГМС, снег в регионе начнет таять в середине марта. Узнали, как Омская область готовится к весеннему паводку и какие территории может затопить в этом году.

Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко сегодня, 18 февраля, рассказала на пресс-конференции, когда в регионе этой весной начнет таять снег. Будет ли таяние в этом году интенсивным или умеренным, определит погода в марте. По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, ожидается, что температура и осадки в первом весеннем месяце будут около нормы.

«Средняя многолетняя дата начала снеготаяния в Омске приходится на 18 марта, но в последние годы этот процесс наблюдается в более ранние сроки. В прошлом году снег начал таять 11 марта. Разрушение снежного покрова в Омске обычно наблюдается в первой декаде апреля. Средняя многолетняя дата полного схода снежного покрова — 15 апреля. В прошлом году разрушение снежного покрова в городе мы отметили 5 апреля, а полностью снег сошел 14 апреля», — сообщила Криворучко.

Зима выдалась теплой, температура воздуха в Омске была в среднем на 8 градусов выше нормы.

«С ноября по первую декаду февраля в Омске выпал 91 мм осадков, что составляет 99% от нормы. Высота снежного покрова на 10 февраля составляет 35 см — на 3 см меньше нормы. Запас воды в снеге на эту же дату составляет 95 мм — больше нормы на 13 мм», — рассказала Наталия Криворучко.

Начальник Обь-Иртышского УГМС добавила, что накопление снега продолжится и достигнет максимума в первой-второй декаде марта.

Наталия Криворучко
Наталия Криворучко. Фото: Владимир Казионов

Омский эколог Владимир Лифантьев рассказал Городу55, где в нынешнем году стоит опасаться паводка. Напомним, весной 2024 года серьезно затопило Усть-Ишимский район, проблема носила техногенный характер.

«В прошлом году причиной потопа в Усть-Ишиме стал прорыв дамбы в Оренбургской области. Также в Казахстане сбрасывали воду. Таких же факторов пока не наблюдается, тем более что есть ревизия. Эта зима была малоснежной, значит весна придет рано», — рассказал Лифантьев.

Эколог подтвердил слова главы УГМС, отметив, что, согласно климатическим документам, пиковое таяние снега происходит в апреле в течение примерно 15 дней. Тем не менее к этой дате в разных районах области обстановка с паводком отличается.

«Называевск топит традиционно каждый год. Но там к этому привыкли и обложились дамбами. Горестное Осташково топит из-за того, что золоотвал давит на грунтовые воды. Скорее всего, затопит территорию в районе реки Замарайка», — поделился мнением Владимир Лифантьев.

Напомним, что окончательную причину потопов в Осташково пока определить не могут. В начале февраля на дачных участках из-под снега начала просачиваться вода, хотя до таяния снега еще далеко.

Первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков рассказал, как в Омске готовятся к весне. На данный момент с городских улиц вывезли больше 684 тысяч кубометров снега. Каждый день на уборку выходит до 260 единиц техники. В Омске насчитали 354 места вероятного подтопления. Среди них объездная дорога у ТК «Континент», дорога по улице 6-й Станционной, тоннель под виадуком по улице Серова, участки Окружной дороги, улицы Бородина, Малиновского, Завертяева, Красноярский тракт и другие участки.

Михаил Горчаков
Михаил Горчаков. Фото: Владимир Казионов

На проблемных участках предусмотрена откачка воды, а при необходимости устройство дамб из мешков с песком. В этом году на противопаводковые мероприятия из городского бюджета выделили 7,3 млн рублей.

Михаил Горчаков напомнил, как распределены зоны ответственности по уборке снега.

«Отмечу, что если с дорог и территорий общего пользования снег вывозит УДХБ, из дворов многоквартирных домов — управляющие организации, то на лиц, проживающих в индивидуальных жилых домах, возлагаются обязанности по очистке канав и труб для стока воды, проходящих перед застроенным участком и в весенний период обеспечивающих проход талых вод», — добавил Михаил Горчаков.

Накануне, 17 февраля, омская прокуратура внесла представление директору УДХБ Антону Глебову из-за сугробов на дорогах и остановках. Из-за снега сужается проезжая часть, а на остановках образуются накаты.

В прокуратуре обратили внимание на нечищеные омские дороги
В прокуратуре обратили внимание на нечищеные омские дороги. Фото: Прокуратура Омской области

В администрации города напомнили, что в случае подтоплений следует обращаться в ответственные службы административных округов:

  • КАО — 55-14-86;
  • ЛАО — 41-52-01;
  • ОАО — 32-21-26;
  • САО — 24-45-65;
  • ЦАО — 25-03-43.

Также круглосуточно работает Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города: (3812) 78-78-78.

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#Евгений Игишев#Погода#Омск#Температура#Наводнение#Осадки#Наталия Криворучко#Снежный покров#Гидрометцентр России
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