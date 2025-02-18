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Posted 18 февраля, 13:14

Published 18 февраля, 13:14

Modified 18 февраля, 13:36

Updated 18 февраля, 13:36

Уходящая зима была нетипичной

Криворучко сообщила, что в этом году зима в Омской области оказалась аномально теплой

18 февраля 2025, 13:14
Фото: Изображение Midjourney. Уходящая зима была нетипичной
По данными начальника «Обь-Иртышского УГМС», среднесуточная температура воздуха с ноября по февраль превысила норму на 5-7°С.

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко рассказала, что уходящая зима была нетипичной для Омской области: среднесуточная температура воздуха с ноября по февраль превысила норму на 5-7°С. В январе минимальная температура опускалась до -27…-33°С, а максимальная поднималась до +2°С. В феврале температура также превышала норму на 6-12°С.

Постоянный снежный покров в регионе установился 7 ноября, количество осадков также превысило норму. Высота снежного покрова на 10 февраля в среднем по области составляет 36 см, это не аномальный показатель, но меньше уровня прошлого года на 8 см. Плотность снега при этом выше, поэтому запас воды в нем немного больше нормы, но меньше прошлогоднего.

Снеготаяние в Омске обычно начинается 18 марта, но в последние годы случаются все более ранние даты. Эксперт также отметила, что глубина промерзания почвы значительно меньше нормы и прошлого года, ниже нормы и толщина льда.

Напомним, ранее Наталия Криворучко рассказала о датах весеннего паводка в Омской области в этом году.

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