Криворучко сообщила, что в этом году зима в Омской области оказалась аномально теплой

Постоянный снежный покров в регионе установился 7 ноября, количество осадков также превысило норму. Высота снежного покрова на 10 февраля в среднем по области составляет 36 см, это не аномальный показатель, но меньше уровня прошлого года на 8 см. Плотность снега при этом выше, поэтому запас воды в нем немного больше нормы, но меньше прошлогоднего.