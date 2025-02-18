Два игрока «Авангарда» стали лучшими хоккеистами недели по версии КХЛ

Posted 18 февраля, 07:37
Published 18 февраля, 07:37
Modified 18 февраля, 07:39
Updated 18 февраля, 07:39
Комиссия по определению лучших игроков Континентальной хоккейной лиги назвала имена лучших голкипера, защитника, нападающего и новичка на 23 неделе регулярного чемпионата. В двух номинациях лидерами стали омичи.
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал лучшим защитником лиги, он набрал 4 (1+3) очка в трех матчах, показатель полезности составил +5. На его счету также четыре силовых приема, шесть блокированных бросков, два отбора шайбы и два перехвата.
Константин Окулов стал лучшим нападающим недели, он набрал 7 (3+4) очков в трех матчах, показатель полезности — +7. Кроме того, он сделал один силовой прием, заблокировал один бросок, три раза отобрал шайбу и сделал два перехвата.
Лучшим вратарям же стал Сергей Иванов из ХК «Сочи», его коэффициент надежности составил 0,98 (процент отраженных бросков — 96,77). Лучшим новичком впервые в карьере признали Матвея Короткого из СКА. Он набрал 3 (2+1) очка в трех мачтах с коэффициентом полезности +4.
Напомним, что работа главного тренера «Авангарда» Ги Буше также не осталась незамеченной. Канадский специалист занял второе место в рейтинге главных тренеров лиги, уступив лишь Виктору Козлову из «Салавата Юлаева».