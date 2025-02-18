Два игрока «Авангарда» стали лучшими хоккеистами недели по версии КХЛ

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал лучшим защитником лиги, он набрал 4 (1+3) очка в трех матчах, показатель полезности составил +5. На его счету также четыре силовых приема, шесть блокированных бросков, два отбора шайбы и два перехвата.