«Домклик»: В РФ по «Семейной ипотеке» купить жилье можно в среднем за 7,8 млн рублей

Исследование показало, что средний срок ипотеки в России составляет 28 лет. Данная цифра почти одинакова во всех российских регионах. Однако для территорий, где проживают граждане с высоким уровнем доходов, прежде всего это Москва и Санкт-Петербург, характерны более короткие сроки кредитования. В «Домклик» отметили при этом, что текущие цены на недвижимость вынуждают даже жителей более состоятельных регионов оформлять ипотеку на более длительный срок.