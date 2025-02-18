«Домклик»: В РФ по «Семейной ипотеке» купить жилье можно в среднем за 7,8 млн рублей

Posted 18 февраля, 16:01
Published 18 февраля, 16:01
Modified 18 февраля, 16:01
Updated 18 февраля, 16:01
В России программа «Семейная ипотека» работает уже семь лет. В последние месяцы доля данной программы в общем объеме выдач Сбера составляет 65%, что является рекордным показателем. В «Домклик» подчеркнули, что эта программа остается «ключевым инструментам помощи семьям с детьми». Аналитики сервиса добавили, что «Семейная ипотека» стимулирует спрос на новостройки и поддерживает строительный сектор.
По информации на начало года, участники программы предпочитают квартиры, хотя в первом полугодии прошлого года доля ИЖС составляла около 23%. Затем доля ИЖС начала снижаться. Вероятно, это связано с переводом данного сектора на эскроу-счета, наряду с многоквартирными домами, пишет vostokmedia.com.
Средняя площадь жилья, приобретаемого по программе «Семейная ипотека», составляет 35 кв. метров для однокомнатных квартир, 55 кв. метров для двухкомнатных и 72 кв. метра для трёхкомнатных. Доля однушек в данных сделках по состоянию на декабрь прошлого года — почти 50%, двушек — 35%, квартир с большим количеством комнат заметно меньше — около 15%.
Медианная стоимость жилья, приобретаемого по «Семейной ипотеке» в начале текущего года, в среднем по стране составила 7,8 миллиона рублей. Минимальная средняя стоимость — 6 миллионов рублей — зафиксирована в СКФО, а максимальная — 10,3 миллиона — в ЦФО. Ожидаемо, что самой высокой стоимость жилья оказалась в столичных регионах (ЦФО и СЗФО). Именно на них приходится значительная часть выдач по «Семейной ипотеке». Доля Москвы составила 38% по всему ЦФО, а доля Санкт-Петербурга — 40% по СЗФО.
Средний размер кредита по данной программе составил 5,5 миллиона рублей. Максимальный показатель в ЦФО (7 миллионов), а минимальный — на Урале, на Северном Кавказе и в Приволжском федеральном округе (от 4,4 до 4,8 миллиона рублей).
Средний первоначальный взнос по стране по программе «Семейная ипотека» составляет 2,3 миллиона рублей, в ЦФО — 3,3 миллиона, а в СКФО — 1,5 миллиона. В ЦФО и СЗФО, где больше платежеспособных покупателей, первоначальный взнос составляет около 30% от стоимости жилья, то в ЮФО, СФО, УФО и СКФО — около 25%.
ЦФО и СЗФО также являются лидерами по размеру ежемесячного платежа — 43,6 тысячи рублей и 36,2 тысячи рублей соответственно. Минимальная по стране сумма в СКФО — 27,7 тысячи рублей.
Исследование показало, что средний срок ипотеки в России составляет 28 лет. Данная цифра почти одинакова во всех российских регионах. Однако для территорий, где проживают граждане с высоким уровнем доходов, прежде всего это Москва и Санкт-Петербург, характерны более короткие сроки кредитования. В «Домклик» отметили при этом, что текущие цены на недвижимость вынуждают даже жителей более состоятельных регионов оформлять ипотеку на более длительный срок.