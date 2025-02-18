Бастрыкин взял под контроль дело неблагополучной семьи из омской деревни Юрьево

Ранее сообщалось, что 22-летняя мать не заботится о детях должным образом. Малыши — годовалый, двухлетний и четырехлетний — находились дома без присмотра, пока женщина занималась хозяйством во дворе. Девушка уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей