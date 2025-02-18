gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 02:53

Published 18 февраля, 02:53

Modified 18 февраля, 02:55

Updated 18 февраля, 02:55

Неблагополучная семья из деревни Юрьево Кормиловского района Омской области: подробности

Бастрыкин взял под контроль дело неблагополучной семьи из омской деревни Юрьево

18 февраля 2025, 02:53
Фото: 1MI. Неблагополучная семья из деревни Юрьево Кормиловского района Омской области: подробности
Годовалый, двухлетний и четырехлетний малыш изъяты из семьи, их состояние удовлетворительное. Рассматривается вопрос о помещении в специализированное учреждение и ограничении прав матери.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с тремя маленькими детьми из деревни Юрьево Кормиловского района Омской области, которые жили в ненадлежащих условиях.

Ранее сообщалось, что 22-летняя мать не заботится о детях должным образом. Малыши — годовалый, двухлетний и четырехлетний — находились дома без присмотра, пока женщина занималась хозяйством во дворе. Девушка уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

Следственный комитет по Омской области начал проверку. По поручению Бастрыкина региональное руководство СК должно доложить о ходе расследования. Напомним, появились новые подробности дела. Молодая омичка утверждает, что все не так однозначно.

«Дети голые, взрослых нет»: в Омской области проверили неблагополучную семью
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Следственный комитет#Дети#Проверка#Бастрыкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика