Бастрыкин взял под контроль дело неблагополучной семьи из омской деревни Юрьево

Posted 18 февраля, 02:53
Published 18 февраля, 02:53
Modified 18 февраля, 02:55
Updated 18 февраля, 02:55
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с тремя маленькими детьми из деревни Юрьево Кормиловского района Омской области, которые жили в ненадлежащих условиях.
Ранее сообщалось, что 22-летняя мать не заботится о детях должным образом. Малыши — годовалый, двухлетний и четырехлетний — находились дома без присмотра, пока женщина занималась хозяйством во дворе. Девушка уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
Следственный комитет по Омской области начал проверку. По поручению Бастрыкина региональное руководство СК должно доложить о ходе расследования. Напомним, появились новые подробности дела. Молодая омичка утверждает, что все не так однозначно.