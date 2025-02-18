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Posted 18 февраля, 02:30

Published 18 февраля, 02:30

Modified 18 февраля, 02:32

Updated 18 февраля, 02:32

В Омской области перевозчику выплатили задержанную субсидию

90 млн в пути: компании «Омск-Пригород» выплатили задержанную субсидию

18 февраля 2025, 02:30
Фото: 1MI. В Омской области перевозчику выплатили задержанную субсидию

Компания «Омск-Пригород» получила положенную субсидию после вмешательств

Средства предназначались на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что Омская транспортная прокуратура провела проверку и обнаружила нарушения — региональное министерство транспорта не перечислило компании «Омск-Пригород» более 90 млн рублей. Эти деньги должны были компенсировать убытки, связанные с перевозкой пассажиров по пригородным железнодорожным маршрутам.

Из-за этой задержки прокуратура потребовала от министерства исправить ситуацию. В результате вмешательства ведомства деньги были выплачены, и транспортная компания получила положенные ей средства.

Напомним, ранее стало известно, что Омская транспортная прокуратура привлекла компанию «Рида-Сибирь» к ответственности за коррупцию.

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#Риана Дязанцева#Омск#Субсидия#Транспортная прокуратура#Железнодорожный транспорт#Пригород
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