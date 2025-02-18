90 млн в пути: компании «Омск-Пригород» выплатили задержанную субсидию

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что Омская транспортная прокуратура провела проверку и обнаружила нарушения — региональное министерство транспорта не перечислило компании «Омск-Пригород» более 90 млн рублей. Эти деньги должны были компенсировать убытки, связанные с перевозкой пассажиров по пригородным железнодорожным маршрутам.