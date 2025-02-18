90 млн в пути: компании «Омск-Пригород» выплатили задержанную субсидию

Posted 18 февраля, 02:30
Published 18 февраля, 02:30
Modified 18 февраля, 02:32
Updated 18 февраля, 02:32
Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что Омская транспортная прокуратура провела проверку и обнаружила нарушения — региональное министерство транспорта не перечислило компании «Омск-Пригород» более 90 млн рублей. Эти деньги должны были компенсировать убытки, связанные с перевозкой пассажиров по пригородным железнодорожным маршрутам.
Из-за этой задержки прокуратура потребовала от министерства исправить ситуацию. В результате вмешательства ведомства деньги были выплачены, и транспортная компания получила положенные ей средства.
Напомним, ранее стало известно, что Омская транспортная прокуратура привлекла компанию «Рида-Сибирь» к ответственности за коррупцию.