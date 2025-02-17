«Здесь заботятся о своих „рыбках“»: народный рейтинг бассейнов Омска

Сегодня огромное количество людей выбирает плавание в бассейне для того, чтобы поправить свое здоровье или просто отдохнуть и расслабиться после работы. В Омске во всех округах открыты десятки таких мест, где можно понырять и поплавать. Они есть в спорткомплексах, санаториях, SPA-салонах и лечебных учреждениях. Однако посещение далеко не всех из них может оставить приятные эмоции.