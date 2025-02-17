«Здесь заботятся о своих „рыбках“»: народный рейтинг бассейнов Омска

Posted 17 февраля, 03:30
Published 17 февраля, 03:30
Modified 18 февраля, 13:46
Updated 18 февраля, 13:46
Сегодня огромное количество людей выбирает плавание в бассейне для того, чтобы поправить свое здоровье или просто отдохнуть и расслабиться после работы. В Омске во всех округах открыты десятки таких мест, где можно понырять и поплавать. Они есть в спорткомплексах, санаториях, SPA-салонах и лечебных учреждениях. Однако посещение далеко не всех из них может оставить приятные эмоции.
Редакция Города55 изучила отзывы, опубликованные в 2ГИС (в расчет мы брали бассейны, о которых оставлено 10 и больше отзывов, — прим. Ред.), и составила народный ТОП.
Открывает рейтинг бассейнов акваклуб «Чемпион». Филиалу, расположенному на Лобкова, 4а в Центральном округе, омичи успели поставить сотни оценок и написать о нем почти 300 отзывов.
Несмотря на высокую оценку и преобладающее количество положительных отзывов, поводы для критики у посетителей бассейна все же находятся. Так, по мнению омички Екатерины, не стоит торопиться с покупкой абонементов.
«Гибкости и лояльности нет, даже если ребенок утром проснулся с температурой, а занятия в этот же день, перенести ничего не получится, так как нужно заранее знать, что Вы решили поболеть. К тренерам претензий нет. А к тем, кто отвечает по телефону, есть. И пожалуй зря я не прислушалась к тому, что минимум 6 человек перестали водить детей в бассейн, именно из-за администраторов… Очень жаль. Доходим по абонементу, и больше не придем», — поделилась своими впечатлениями Екатерина.
Чаще всего положительные слова звучат именно в адрес тренеров «Чемпиона». По словам мам детей, которые ходят на занятия в этот бассейн, тренерам удается найти правильный подход и завлечь каждого малыша.
«Любим это место, замечательно, что оно есть в нашем районе, ходили сюда с 1,5 месяцев. Потом был большой перерыв. В 6 лет пошли в другой бассейн, не повезло, попался некомпетентный тренер — у сына был сильный испуг. Пришли в Чемпион, хорошо, попали к Дарье Тютиной, очень ей благодарна — испуг победили, сын так и говорит: „С Дашей мне не страшно“, с удовольствием мчится на занятия, так еще и поплыл самостоятельно за очень короткий срок», — говорится в отзыве Инны.
Высокие оценки от омичей часто получает и филиал акваклуба «Жемчужинка» на улице Мишина, 7/2 в Ленинском округе. У него за годы работы сложился рейтинг 4,8, и накопилось больше сотни отзывов.
Начнем с «хвалебных» отзывов об акваклубе «Жемчужинка». Одна из омичек рассказала, что ее дочь ходит в бассейн с самого открытия, больше 2 лет. Занятия с тренерами, по словам Анастасии, помогли дочке закалиться и повысить физическую активность, поэтому сейчас она меньше болеет.
«Ездим кстати с другого конца города только сюда, хоть рядом есть другие детские бассейны. Зато здесь я уверена в качестве воды и уровне специалистов. Очень рекомендую», — отметила Анастасия.
Среди плюсов акваклуба омичи называют теплую воду, внимательных тренеров, вежливых администраторов, чистоту и уют. Ходят сюда, кстати, не только дети, но и взрослые. У последних популярностью пользуются тренировки по аквааэробике.
«Комплекс небольшой, но очень уютно и чисто. Приветливый персонал. Небольшие удобные раздевалки, с душевыми кабинами. Приятно удивила теплая вода в бассейне. Тренер была очень приятная и активная. Тренировка началась энергично, и мы подумали что уже выдохнемся на седьмой минуте, но потом открылось второе дыхание и время пролетело очень незаметно», — поделилась Диана.
Но без «ложки дегтя» не обошлось. У одной омички, которую полностью устраивает работа тренеров, возникли претензии к деятельности администраторов и тому, что во время акций недостаточно обговаривались их условия.
«В холле есть игровая зона. Сидели мамы, рядом малыши играли. Администратор сказала дословно: „Разбросали игрушки, опять мне это все убирать“. На что мамы ответили, что сами уберут за своими детьми. Конечно, я в шоке от такого сервиса. Люди платят деньги, которые идут в зп админам в том числе. И скорее всего, в должностных инструкциях прописано, что уборка игрушек входит в обязанности админов, а не родителей. А если это к родителям относится, то будьте добры повесить объявление, чтобы убирали игрушки за детьми», — написала Полина.
Закрывает подборку бассейнов с высоким рейтингом филиал детского бассейна «Капельки» на Туполева, 2 в Кировском округе. Бассейн находится в цоколе жилой многоэтажки. Омичи успели оставить о нем около 100 отзывов.
«Очень сложно было найти детский бассейн, чтоб и не слишком далеко возить, и по времени подходящие занятия, а тем более попасть к хорошему тренеру! Касаемо бассейна „Капельки“ могу сказать, что это 100% попадание! Очень уютно и чисто внутри, нет неприятного запаха, хоть и находятся в цоколе. Все сделано с ориентиром на маленьких посетителей, есть игровая зона, которая очень необходима, особенно если ведешь сразу двоих детей», — говорится в отзыве Юлии.
Как и с бассейнами выше, посетителей расстроила работа администраторов. Они, по мнению некоторых омичей, путаются в записях, излишне навязчивы, не предупреждают о замене тренеров, не могут разобраться, сколько занятий оплачено и сколько из них ребенок уже отходил.
«Даты путают, время путают, тренеров путают, оплату путают. Не рекомендую», — отметила Анита.
Но в сравнении с другими бассейнами, «Капельки» все же для ряда омичей выигрывают.
«С порога приветливые девушки на ресепшене. Наш профессиональный тренер, Светлана Московченко, всегда найдет подход к дочери. Здесь уютно, и мы подолгу играем в игровой. Чисто, что немаловажно. Здесь заботятся о своих „рыбках“» — утверждает Алена.
На третьей строчке антирейтинга городских бассейнов разместился спортивно-оздоровительный комплекс «Альбатрос» на Масленникова, 144к3 в Октябрьском округе. Здесь находится открытый бассейн. Всего же комплекс в настоящий момент состоит из трех зданий, о каждом из них отзывы оставляют отдельно.
Многие горожане ходят в открытый бассейн «Альбатрос» внушительный срок — от 10 лет и более. Несмотря на лояльность к месту, им все же хотелось бы видеть некоторые улучшения, например, замену смесителей в душевых, чтобы при большом количестве посетителей было комфортно принимать душ во всех кабинках.
«Были с детьми 16 июня. 1. В раздевалках так и не появились резиновые коврики, стоят лужи воды, дети падают. 2. ВСЕ пластиковые разделители дорожек в зелени. Вода тоже оставляет желать лучшего, много мусора. Я понимаю, что выходной день, но разделители перед летним сезоном можно привести в порядок? Как результат сын (4 года) со вторника с конъюнктивитом и бактериальным гайморитом. Вот так покупались», — так описала поход в бассейн омичка Елена.
Не понравились посетителям также неприветливые уставшие гардеробщицы и неприятные запахи в сауне. Но есть и довольные визитами в «Альбатрос»:
«Ходим регулярно. Отличная возможность погреться в теплой воде, одновременно пребывая на свежем воздухе. Бассейн большой, всем хватает места. Сауна. Чисто, тепло, приветливый персонал», — говорится в отзыве Ольги.
Еще меньше «повезло» физкультурно-оздоровительному комплексу с 25-метровым бассейном на улице Дианова, 14а. Спорткомплекс у «АТ-Маркета» в Кировском округе, открытый в начале 2017 года, имеет рейтинг 3,1. За время работы омичи поставили ему почти три сотни оценок.
Начнем с положительных моментов, отмеченных омичами: это большое количество мест на парковке (посетители различных организаций в центре Омска могут позавидовать), аккуратный ресепшн, отсутствие очередей, современная система пропуска, хорошее качество душевых, наличие хамама.
«Отличный спорткомплекс. Всегда чисто, убрано. Хоть его построили, наверное, уже лет 10 назад — до сих пор выглядит свеженьким, новеньким. Приветливый и дружелюбный персонал. Очень хорошая чаша бассейна, „мягкая“ вода и классный хамам. Если знать часы можно, вообще, плавать в гордом одиночестве», — отметил омич Андрей.
Но негативных отзывов о бассейне в частности и спорткомплексе в целом тоже немало. Вот лишь некоторые из них:
«Ходила в бассейн полгода назад, покупала абонемент, в итоге в бассейне начался ремонт, я не посещала бассейн в это время в других их точках, когда бассейн открылся, я пришла и мне сообщили, что каким-то чудесным образом посещения сгорели, администраторы отвратительные, хамоватые, сервис на нуле, часто на сайте не выставляли нужную информацию и сам бассейн чаще переполнен и плавать негде, в общем не рекомендую данное место по всем пунктам» — написала Татьяна.
«Персонал работает плохо, никакого уровня подготовки у специалистов. На Конева намного лучше», — отметил пользователь под ником Frou Gaspar.
Возглавляет антирейтинг бассейн «Автомобилист» на Булатова, 105/1 в Центральном округе. Десятки оставленных оценок и как итог рейтинг лишь 2,7 у этого места. Расположен бассейн в отдельном одноэтажном здании по соседству с Клиническим медико-хирургическим центром.
Омичка Екатерина похвалила отсутствие налета, грязной воды и запаха хлорки в бассейне.
«Нет сервиса, но он не заточен под это. Мы ходим с удовольствием. Плаваем 1-1,5 часа и спокойно одеваемся, никто не выгоняет, фен в холле, во время посещения не входит. Для общественного бассейна за такую цену — очень даже отлично!» — отметила местная жительница.
По словам другого клиента, чтобы попасть в бассейн, нужно пройти целую полосу препятствий. У одной местной жительницы проблемы начались еще со звонка.
«Решили посетить бассейн, предварительно позвонила уточнить обычные, стандартные вопросы: есть ли горячая вода, температура в бассейне, время посещения и захода. Администратор, женщина, ответив нагрубила, решив, что я должна это знать сама, сказав — все как обычно и просто бросила трубку!!! После я пыталась набрать еще раз, но каждый раз скидывали звонок! Это как? Разве допустимо так общаться с клиентами?» — поделилась своим опытом общения с администратором бассейна Ольга.
Хамство со стороны администратора подтверждает и другой отзыв:
«Сегодня еле сдержала себя от вызова полиции за хамство на грани преступления со стороны администратора. Уже не первый раз при мне с пустого места администратор нападает на клиентов, самоутверждаясь видать. Отказала мне в продаже билета на занятия, сославшись на то, что я жевала жвачку», — написала Елена.
При этом с грубостью и криками, как следует из оставленных отзывов, сталкиваются не только взрослые, но и дети. В итоге некоторым приходиться забирать своих детей из «Автомобилиста» со слезами на глазах.
А мы, напомним, что в Омске собираются построить новый бассейн на месте бывшего стадиона «Сатурн» на Бульварной. Федеральное финансирование в размере 267 млн рублей получено, к тому же уже начали искать подрядчика, который займется инженерными изысканиями на месте планируемой постройки.