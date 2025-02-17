Заменили крышу, ремонтируют крыльцо. Как в центре Омска восстанавливают музей быта

Posted 17 февраля, 09:04
Published 17 февраля, 09:04
Modified 17 февраля, 09:15
Updated 17 февраля, 09:15
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как проходит реставрация музея городского быта на улице Театральная, 7. Здание находится во дворах рядом с улицей Чокана Валиханова.
«Основные работы по замене кровли здания завершены. Выполняется монтаж водосточной системы, и продолжаются работы по восстановлению главного крыльца. Во внутреннем дворике уже восстановлена веранда с элементами наружной резьбы. Внутри самого музея начаты электромонтажные работы и работы по замене полов», — сообщил мэр в своем телеграм-канале.
Также рабочим предстоит утеплить крышу и восстановить наружную резьбу по периметру всего здания. Затраты на реставрацию взял на себя меценат.
Памятник архитектуры регионального значения «Дом, где в 1918 году размещалась секция Омской организации венгров-интернационалистов» находится в ведении департамента архитектуры омской мэрии. Особняк украшен резными колоннами-балясинами, пилястрами, лепниной, скульптурой и живописью на фасадах. Архитектор прибегал к смелым для того времени решениям: например, окна на фасаде закрывались не ставнями, а гибкими металлическими шторами. Дом принадлежал купчихе Кузьминой.