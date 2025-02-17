Заменили крышу, ремонтируют крыльцо. Как в центре Омска восстанавливают музей быта

Памятник архитектуры регионального значения «Дом, где в 1918 году размещалась секция Омской организации венгров-интернационалистов» находится в ведении департамента архитектуры омской мэрии. Особняк украшен резными колоннами-балясинами, пилястрами, лепниной, скульптурой и живописью на фасадах. Архитектор прибегал к смелым для того времени решениям: например, окна на фасаде закрывались не ставнями, а гибкими металлическими шторами. Дом принадлежал купчихе Кузьминой.