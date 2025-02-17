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Posted 17 февраля, 09:04

Published 17 февраля, 09:04

Modified 17 февраля, 09:15

Updated 17 февраля, 09:15

Здание является памятником архитектуры регионального значения

Заменили крышу, ремонтируют крыльцо. Как в центре Омска восстанавливают музей быта

17 февраля 2025, 09:04
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста. Здание является памятником архитектуры регионального значения

Омичам рассказали, как в центре города восстанавливают памятник архитектуры

Мэр Омска сообщил, как на улице Театральной проходит реставрация музея городского быта.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как проходит реставрация музея городского быта на улице Театральная, 7. Здание находится во дворах рядом с улицей Чокана Валиханова.

«Основные работы по замене кровли здания завершены. Выполняется монтаж водосточной системы, и продолжаются работы по восстановлению главного крыльца. Во внутреннем дворике уже восстановлена веранда с элементами наружной резьбы. Внутри самого музея начаты электромонтажные работы и работы по замене полов», — сообщил мэр в своем телеграм-канале.
Восстановление музея на Театральной, 7
Восстановление музея на Театральной, 7
Восстановление музея на Театральной, 7. Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста

Также рабочим предстоит утеплить крышу и восстановить наружную резьбу по периметру всего здания. Затраты на реставрацию взял на себя меценат.

Памятник архитектуры регионального значения «Дом, где в 1918 году размещалась секция Омской организации венгров-интернационалистов» находится в ведении департамента архитектуры омской мэрии. Особняк украшен резными колоннами-балясинами, пилястрами, лепниной, скульптурой и живописью на фасадах. Архитектор прибегал к смелым для того времени решениям: например, окна на фасаде закрывались не ставнями, а гибкими металлическими шторами. Дом принадлежал купчихе Кузьминой.

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#Евгений Игишев#Омск#Реконструкция#Памятник#Мэр#Сергей Шелест#Исторический памятник#Реставрация
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