gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 07:05

Published 17 февраля, 07:05

Modified 17 февраля, 07:42

Updated 17 февраля, 07:42

Юбилейный турнир «Кубок Зборовского»: 360 спортсменов сразились за победу в Омске

Юбилейный турнир «Кубок Зборовского»: 360 спортсменов сразились за победу в Омске

17 февраля 2025, 07:05
Фото: Антон Попурей.
Турнир способствует популяризации смешанных единоборств в стране.

В Омске прошел юбилейный, десятый турнир по смешанным единоборствам «Кубок Зборовского», который собрал более 360 юных спортсменов из 15 регионов страны. Состязания организовала школа «ШТОРМ» чемпиона по ММА Александра Шлеменко при поддержке правительства Омской области и компании «Газпром нефть».

Спортсмены боролись как в личном, так и командном первенствах. Сборная Омска оказалась самой сильной. Соревнования проходили в четырех возрастных категориях:

  • финалистам старшей возрастной группы (18-20 лет) присвоен первый взрослый спортивный разряд;
  • победители и призеры 14-15 лет и 16-17 лет получили второй взрослый спортивный разряд;
  • финалистам младшей возрастной группы (12-13 лет) присвоен третий взрослый спортивный разряд.

Основатель школы «ШТОРМ» и профессиональной команды STORM Shlemenko Fight Team Александр Шлеменко подчеркнул, что этот турнир — отличная возможность для начинающих спортсменов проявить себя, не покидая Омск, и развиваться дальше.

«Этот год юбилейный для школы „ШТОРМ“. 10 лет назад мы впервые открыли двери для юных омичей, некоторые из которых уже стали профессиональными спортсменами, а другие показывают высокие результаты на турнирах любительского уровня. „Кубок Зборовского“ является отличной стартовой площадкой для бойцов, которые делают первые шаги в спорте, они могут проявить свой уровень подготовки в достойной конкурентной борьбе», — отметил Александр Шлеменко.

Благодаря поддержке правительства Омской области и «Газпром нефти», соревнования проходят на высоком уровне, а спортсмены не платят за участие в турнире.

История основания и развития омской школы единоборств вдохновила сотни людей, сделала спорт в регионе по-настоящему массовым и доступным, и во многом изменила сам город, считает директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

«Сегодня „Шторм“ — это 12 школ смешанных единоборств в 8 регионах, всероссийские турниры, инфраструктура и целая философия, направленная на вовлечение людей в здоровый образ жизни. Свое десятилетие школа празднует в год, когда Омск стал молодежной столицей России. И во многом благодаря работе Александра Шлеменко город превратился в мощный центр притяжения для молодежи — тех, кто ищет себя, хочет развиваться и жаждет побед», — добавила она.

Заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник подчеркнул, что школа единоборств «ШТОРМ» не только развивает спорт в регионе, но и прививает молодежи любовь к Родине и здоровому образу жизни. Он также добавил, что благодаря таким турнирам, как «Кубок Зборовского», молодые спортсмены становятся сильнее и обретают жизненные ориентиры.

Отметим, что «Кубок Зборовского» ежегодно проходит в Омске. Соревнование является частью системы спортивных проектов «ШТОРМ» Александра Шлеменко, которая с 2015 года развивается при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Турнир посвящен памяти заслуженного тренера СССР по единоборствам Владимира Зборовского, который был наставником Александра Шлеменко.

Федерацию бокса Омской области признали одной из лучших в России
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Спорт#Омск#Турнир#Новости#Родные города#ММА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика