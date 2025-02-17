Юбилейный турнир «Кубок Зборовского»: 360 спортсменов сразились за победу в Омске

«Этот год юбилейный для школы „ШТОРМ“. 10 лет назад мы впервые открыли двери для юных омичей, некоторые из которых уже стали профессиональными спортсменами, а другие показывают высокие результаты на турнирах любительского уровня. „Кубок Зборовского“ является отличной стартовой площадкой для бойцов, которые делают первые шаги в спорте, они могут проявить свой уровень подготовки в достойной конкурентной борьбе», — отметил Александр Шлеменко.