Юбилейный турнир «Кубок Зборовского»: 360 спортсменов сразились за победу в Омске

Posted 17 февраля, 07:05
Published 17 февраля, 07:05
Modified 17 февраля, 07:42
Updated 17 февраля, 07:42
В Омске прошел юбилейный, десятый турнир по смешанным единоборствам «Кубок Зборовского», который собрал более 360 юных спортсменов из 15 регионов страны. Состязания организовала школа «ШТОРМ» чемпиона по ММА Александра Шлеменко при поддержке правительства Омской области и компании «Газпром нефть».
Спортсмены боролись как в личном, так и командном первенствах. Сборная Омска оказалась самой сильной. Соревнования проходили в четырех возрастных категориях:
Основатель школы «ШТОРМ» и профессиональной команды STORM Shlemenko Fight Team Александр Шлеменко подчеркнул, что этот турнир — отличная возможность для начинающих спортсменов проявить себя, не покидая Омск, и развиваться дальше.
«Этот год юбилейный для школы „ШТОРМ“. 10 лет назад мы впервые открыли двери для юных омичей, некоторые из которых уже стали профессиональными спортсменами, а другие показывают высокие результаты на турнирах любительского уровня. „Кубок Зборовского“ является отличной стартовой площадкой для бойцов, которые делают первые шаги в спорте, они могут проявить свой уровень подготовки в достойной конкурентной борьбе», — отметил Александр Шлеменко.
Благодаря поддержке правительства Омской области и «Газпром нефти», соревнования проходят на высоком уровне, а спортсмены не платят за участие в турнире.
История основания и развития омской школы единоборств вдохновила сотни людей, сделала спорт в регионе по-настоящему массовым и доступным, и во многом изменила сам город, считает директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.
«Сегодня „Шторм“ — это 12 школ смешанных единоборств в 8 регионах, всероссийские турниры, инфраструктура и целая философия, направленная на вовлечение людей в здоровый образ жизни. Свое десятилетие школа празднует в год, когда Омск стал молодежной столицей России. И во многом благодаря работе Александра Шлеменко город превратился в мощный центр притяжения для молодежи — тех, кто ищет себя, хочет развиваться и жаждет побед», — добавила она.
Заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник подчеркнул, что школа единоборств «ШТОРМ» не только развивает спорт в регионе, но и прививает молодежи любовь к Родине и здоровому образу жизни. Он также добавил, что благодаря таким турнирам, как «Кубок Зборовского», молодые спортсмены становятся сильнее и обретают жизненные ориентиры.
Отметим, что «Кубок Зборовского» ежегодно проходит в Омске. Соревнование является частью системы спортивных проектов «ШТОРМ» Александра Шлеменко, которая с 2015 года развивается при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Турнир посвящен памяти заслуженного тренера СССР по единоборствам Владимира Зборовского, который был наставником Александра Шлеменко.