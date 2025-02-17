«Все в тумане было»: нападающий Леука рассказал об эмоциях после первого гола в КХЛ

Для 21-летнего Павла Леуки гол в этом матче стал первым в Континентальной хоккейной лиге. Нападающий убежал в отрыв и отличился в начале первого периода. По его словам, игра получилась интересной и очень эмоциональной. Хоккеист надеется, что тренерский штаб начинает ему больше доверять.