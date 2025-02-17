«Все в тумане было»: нападающий Леука рассказал об эмоциях после первого гола в КХЛ

Posted 17 февраля, 06:13
Published 17 февраля, 06:13
Modified 17 февраля, 07:07
Updated 17 февраля, 07:07
Вчера на домашнем льду «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». «Ястребы» победили со счетом 6:2, шайбы забросили Павел Леука, Евгений Кулик, Райан Спунер (дубль), Наиль Якупов и Константин Окулов.
Для 21-летнего Павла Леуки гол в этом матче стал первым в Континентальной хоккейной лиге. Нападающий убежал в отрыв и отличился в начале первого периода. По его словам, игра получилась интересной и очень эмоциональной. Хоккеист надеется, что тренерский штаб начинает ему больше доверять.
«Надеюсь, да, доверяют мне, выпускают, и я очень этому рад, к этому шел и, естественно, рад голу. Все по чуть-чуть подсказывают. Ги лично не понимаю, мне переводят, поэтому стараюсь как-то уловить всю информацию», — сказал Леука пресс-службе «Авангарда».
Игрок добавил, что плохо помнит свой голевой момент.
«Как-то перехватил шайбу, если честно, всё в тумане было. Но когда вышли „2 в 1“ с Наилем Якуповым, хотел отдавать и мне флешбеки с тренировок сразу в голову вошли, вот в этот момент, в секунду: я отдавал такие передачи, и защитник перехватывал. Я думаю: „Ну, брошу“. Бросил, забил и очень обрадовался!» — поделился он.
Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, когда в строй вернутся травмированные игроки. По словам специалиста, первым к команде присоединится нападающий Майкл Маклауд, а Владимир Ткачев вернется лишь в середине марта.