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Posted 17 февраля, 06:13

Published 17 февраля, 06:13

Modified 17 февраля, 07:07

Updated 17 февраля, 07:07

Павел Леука

«Все в тумане было»: нападающий Леука рассказал об эмоциях после первого гола в КХЛ

17 февраля 2025, 06:13
Фото: ХК «Авангард». Павел Леука
Павел Леука забросил первую шайбу «Авангарда» в игре с «Ак Барсом».

Вчера на домашнем льду «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». «Ястребы» победили со счетом 6:2, шайбы забросили Павел Леука, Евгений Кулик, Райан Спунер (дубль), Наиль Якупов и Константин Окулов.

Для 21-летнего Павла Леуки гол в этом матче стал первым в Континентальной хоккейной лиге. Нападающий убежал в отрыв и отличился в начале первого периода. По его словам, игра получилась интересной и очень эмоциональной. Хоккеист надеется, что тренерский штаб начинает ему больше доверять.

«Надеюсь, да, доверяют мне, выпускают, и я очень этому рад, к этому шел и, естественно, рад голу. Все по чуть-чуть подсказывают. Ги лично не понимаю, мне переводят, поэтому стараюсь как-то уловить всю информацию», — сказал Леука пресс-службе «Авангарда».

Игрок добавил, что плохо помнит свой голевой момент.

«Как-то перехватил шайбу, если честно, всё в тумане было. Но когда вышли „2 в 1“ с Наилем Якуповым, хотел отдавать и мне флешбеки с тренировок сразу в голову вошли, вот в этот момент, в секунду: я отдавал такие передачи, и защитник перехватывал. Я думаю: „Ну, брошу“. Бросил, забил и очень обрадовался!» — поделился он.
Победная раздевалка
Победная раздевалка. Фото: ХК «Авангард»

Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, когда в строй вернутся травмированные игроки. По словам специалиста, первым к команде присоединится нападающий Майкл Маклауд, а Владимир Ткачев вернется лишь в середине марта.

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