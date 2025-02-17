gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 10:16

Published 17 февраля, 10:16

Modified 17 февраля, 10:53

Updated 17 февраля, 10:53

Во время отключений на станциях пройдут профилактические работы

Во всей Омской области из-за солнечной активности отключатся телевизоры

17 февраля 2025, 10:16
Фото: 1MI. Во время отключений на станциях пройдут профилактические работы
Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупредила жителей Омской области о помехах в телерадиовещании из-за солнечной интерференции.

В Омской области с 18 февраля начнутся кратковременные отключения телерадиосигнала. Об этом сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

С 18 февраля по 12 марта из-за сезонной солнечной интерференции возможны перерывы в вещании длительностью до 26 минут. Солнечная интерференция — естественное природное явление, когда Солнце, космический спутник и земная приемная станция оказываются на одной оси. Солнце является источником мощных радиоволн, они накладываются на полезный сигнал от спутника и создают помехи приему телерадиосигналов.

Подробности об отключениях представлены в таблице (указано московское время):

Скриншот
Скриншот. Фото: РТРС

Во время отключений на станциях пройдут профилактические работы. В РТРС принесли извинения за неудобства.

Ранее Город55 рассказывал, что Омскую область накроет магнитная буря, во время которой метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.

Омичей предупредили о недомоганиях. Рассказываем о геомагнитной погоде
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Телевидение#Спутник#Телерадиосигнал#Передача
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика