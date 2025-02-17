Во всей Омской области из-за солнечной активности отключатся телевизоры

С 18 февраля по 12 марта из-за сезонной солнечной интерференции возможны перерывы в вещании длительностью до 26 минут. Солнечная интерференция — естественное природное явление, когда Солнце, космический спутник и земная приемная станция оказываются на одной оси. Солнце является источником мощных радиоволн, они накладываются на полезный сигнал от спутника и создают помехи приему телерадиосигналов.