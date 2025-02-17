Во всей Омской области из-за солнечной активности отключатся телевизоры

Posted 17 февраля, 10:16
Published 17 февраля, 10:16
Modified 17 февраля, 10:53
Updated 17 февраля, 10:53
В Омской области с 18 февраля начнутся кратковременные отключения телерадиосигнала. Об этом сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть.
С 18 февраля по 12 марта из-за сезонной солнечной интерференции возможны перерывы в вещании длительностью до 26 минут. Солнечная интерференция — естественное природное явление, когда Солнце, космический спутник и земная приемная станция оказываются на одной оси. Солнце является источником мощных радиоволн, они накладываются на полезный сигнал от спутника и создают помехи приему телерадиосигналов.
Подробности об отключениях представлены в таблице (указано московское время):
Во время отключений на станциях пройдут профилактические работы. В РТРС принесли извинения за неудобства.
Ранее Город55 рассказывал, что Омскую область накроет магнитная буря, во время которой метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.