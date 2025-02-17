Власти начали искать подрядчика, который займется освещением в парке 300-летия Омска

Согласно документам, прикрепленным к заявке, подрядчику предстоит выполнить работы в течение 45 рабочих дней с даты заключения контракта, в них входит: установка 13 светильников на стальных кронштейнах, девять рупорных громкоговорителей, а также предоставление заказчику приемно-контрольного прибора и прибора для управления оповещением о пожаре.