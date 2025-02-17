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Posted 17 февраля, 13:51

Published 17 февраля, 13:51

Modified 17 февраля, 13:51

Updated 17 февраля, 13:51

Власти начали искать подрядчика, который займется освещением в парке 300-летия Омска

Власти начали искать подрядчика, который займется освещением в парке 300-летия Омска

17 февраля 2025, 13:51
Фото: 1MI.
Исполнителю работ готовы заплатить 1,5 млн рублей, заявки на конкурс можно подавать до 24 февраля.

На сайте Госзакупок начались поиски подрядчика, который займется монтажом системы оповещения и освещения на территории парка 300-летия Омска. Городская администрация готова заплатить исполнителю работ 1,502 млн рублей, заявки на участие в конкурсе можно подавать до 24 февраля.

Согласно документам, прикрепленным к заявке, подрядчику предстоит выполнить работы в течение 45 рабочих дней с даты заключения контракта, в них входит: установка 13 светильников на стальных кронштейнах, девять рупорных громкоговорителей, а также предоставление заказчику приемно-контрольного прибора и прибора для управления оповещением о пожаре.

Напомним, что в мэрии планируют закупить 14 тысяч карт «Омка» для омичей, цена контракта составляет 322 тысячи рублей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Уличное освещение#Новости#Освещение#Фонарь#Опоры наружного освещения
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