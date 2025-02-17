Власти начали искать подрядчика, который займется освещением в парке 300-летия Омска

Posted 17 февраля, 13:51
Published 17 февраля, 13:51
Modified 17 февраля, 13:51
Updated 17 февраля, 13:51
На сайте Госзакупок начались поиски подрядчика, который займется монтажом системы оповещения и освещения на территории парка 300-летия Омска. Городская администрация готова заплатить исполнителю работ 1,502 млн рублей, заявки на участие в конкурсе можно подавать до 24 февраля.
Согласно документам, прикрепленным к заявке, подрядчику предстоит выполнить работы в течение 45 рабочих дней с даты заключения контракта, в них входит: установка 13 светильников на стальных кронштейнах, девять рупорных громкоговорителей, а также предоставление заказчику приемно-контрольного прибора и прибора для управления оповещением о пожаре.
Напомним, что в мэрии планируют закупить 14 тысяч карт «Омка» для омичей, цена контракта составляет 322 тысячи рублей.