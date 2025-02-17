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Posted 17 февраля, 07:37

Published 17 февраля, 07:37

Modified 17 февраля, 08:23

Updated 17 февраля, 08:23

Об индексации рассказали в Социальном фонде России

В Омской области увеличился размер маткапитала. Рассказываем, какие выплаты положены

17 февраля 2025, 07:37
Фото: Изображение Midjourney. Об индексации рассказали в Социальном фонде России

В Омской области размер материнского капитала увеличился на 9,5%

Размер маткапитала за первенца теперь составит более 690 тысяч рублей. По итогам прошлого года сертификаты на материнский капитал получили 8023 семьи.

С февраля 2025 года материнский капитал увеличился на 9,5%. Об этом сегодня, 17 февраля, рассказали в омском отделении Социального фонда России. Размер маткапитала за первенца теперь составит более 690 тысяч рублей, доплата за рождение второго ребенка увеличена почти до 222 тысяч.

«Максимальная прибавка после повышения произведена для семей, которые пока ни разу не распоряжались денежными средствами. Для них сумма на первого ребенка стала больше почти на 60 тысяч рублей. Если оформлен материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, увеличение составило более 79 тысяч рублей», — рассказала управляющая отделением СФР по Омской области Ольга Ступичева.

По итогам прошлого года сертификаты на материнский капитал получили 8023 семьи. С прошлого года можно получить единовременной выплатой неиспользованный остаток средств сертификата, если он не превышает 10 тыс. рублей. Для этого необходимо подать заявление через госуслуги, в офисах МФЦ или СФР.

Ранее Город55 рассказывал, какие изменения в социальных выплатах ждут жителей Омской области в 2025 году.

Денег станет больше. В омском отделении СФР рассказали об индексации выплат в феврале
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Индексация#Материнский капитал#Социальный фонд#Социальные выплаты#СФР
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