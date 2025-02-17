В Омской области увеличился размер маткапитала. Рассказываем, какие выплаты положены

С февраля 2025 года материнский капитал увеличился на 9,5%. Об этом сегодня, 17 февраля, рассказали в омском отделении Социального фонда России. Размер маткапитала за первенца теперь составит более 690 тысяч рублей, доплата за рождение второго ребенка увеличена почти до 222 тысяч.