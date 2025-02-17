В Омской области учителям выделили более 4,7 млрд рублей по поручению Виталия Хоценко

Классные руководители в школах в населенных пунктах с численностью 100 тысяч человек и более будут получать доплату в размере 5 тысяч рублей в месяц. В свою очередь, классные руководители в школах в населенных пунктах с меньшим числом жителей (менее 100 тысяч) смогут рассчитывать на большую доплату — 10 тысяч рублей ежемесячно.