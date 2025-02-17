В Омской области учителям выделили более 4,7 млрд рублей по поручению Виталия Хоценко

Posted 17 февраля, 06:45
Published 17 февраля, 06:45
Modified 17 февраля, 06:46
Updated 17 февраля, 06:46
Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил, что в 2025–2027 годах на выплаты классным руководителям школ выделено более 4,7 млрд рублей. Эти деньги пойдут на ежемесячные доплаты для более 11 тысяч педагогических работников муниципальных школ в регионе. Кроме того, распределены средства и на организацию горячего питания.
Сообщается, что ежегодно в областном бюджете на эти цели будет выделяться примерно 1,5 миллиарда рублей. Размер доплаты зависит от численности населения населенного пункта.
Классные руководители в школах в населенных пунктах с численностью 100 тысяч человек и более будут получать доплату в размере 5 тысяч рублей в месяц. В свою очередь, классные руководители в школах в населенных пунктах с меньшим числом жителей (менее 100 тысяч) смогут рассчитывать на большую доплату — 10 тысяч рублей ежемесячно.
Распределены также межбюджетные трансферты. Выделены средства для муниципальных школ на выплату ежемесячных вознаграждений советникам директоров муниципальных школ по воспитанию. С 2025 года каждому из 641 советника будет выплачиваться дополнительная сумма в размере 5 тысяч рублей в месяц. Для обеспечения этих выплат муниципальным районам и Омску ежегодно выделяется 57,6 миллиона рублей.
Напомним, ранее стало известно, что в Омской области могут ввести льготную ипотеку для молодых учителей. Инициативу предложил губернатор Виталий Хоценко. Если программа будет одобрена, учителя смогут получить государственную поддержку в размере 450 тысяч рублей. Однако стоимость приобретаемой недвижимости не должна превышать определенной суммы. Решение по программе примут после анализа собранных данных.