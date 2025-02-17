В Омской области массово отключат воду на этой неделе: список адресов

Posted 17 февраля, 03:38
Published 17 февраля, 03:38
Modified 17 февраля, 06:49
Updated 17 февраля, 06:49
В отделении водоканала жителей Омской области предупредили, что 17 и 19 февраля пройдет отключение воды.
Сегодня, 17 февраля, с 10:00 до 23:00, под отключение попадают:
Машина с питьевой водой будет установлена по адресу: улица Масленикова, 9А, с 10:00 до окончания работ. Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе по улице Чокана Валиханова.
В среду, 19 февраля, с 11:00 до 23:00, воды не будет по следующим адресам:
Омичей просят заранее запастись водой. Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе по улице Тарская, 282 (261к1).
Ранее Город55 писал, что жителям омских Нефтяников на несколько месяцев отключат воду по программе капитального ремонта. Адреса участков — в нашем материале.