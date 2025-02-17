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Posted 17 февраля, 03:38

Published 17 февраля, 03:38

Modified 17 февраля, 06:49

Updated 17 февраля, 06:49

Ремонт водопровода оставит омичей без воды

В Омской области массово отключат воду на этой неделе: список адресов

17 февраля 2025, 03:38
Фото: 1MI. Ремонт водопровода оставит омичей без воды

В Омске десятки домов на целый день останутся без воды на этой неделе

Отключения начнутся сегодня.

В отделении водоканала жителей Омской области предупредили, что 17 и 19 февраля пройдет отключение воды.

Сегодня, 17 февраля, с 10:00 до 23:00, под отключение попадают:

  • Проспект Карла Маркса, 31, 15/1, 29, 15, 11;
  • Пушкина, 110, 97, 99, 76, 72, 67, 67/2, 74, 63, 63/а, 74/4;
  • Полковая, 19, 28, 37;
  • Маршала Жукова, 72/1, 74к1, 74к2;
  • Масленикова, 9, 9а, 9б, 9в, 26, 28, 26/1а, 11;
  • Ч. Валиханова, 18, 19, 16, 17;
  • Съездовская, 29/2, 32, 34, 31, 29к3;
  • Красных Зорь, 2.

Машина с питьевой водой будет установлена по адресу: улица Масленикова, 9А, с 10:00 до окончания работ. Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе по улице Чокана Валиханова.

В среду, 19 февраля, с 11:00 до 23:00, воды не будет по следующим адресам:

  • 28-я Северная, 22, 24;
  • Орджоникидзе, 274;
  • Орджоникидзе, 276Б;
  • Тарская, 259к1, 261к1;
  • Орджоникидзе 272, 272в;
  • Частный сектор по улице 29-я Северная от улицы Осоавиахимовской до улицы Тарской и по улице Тарская от 28-й до 31-й Северной.

Омичей просят заранее запастись водой. Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе по улице Тарская, 282 (261к1).

Ранее Город55 писал, что жителям омских Нефтяников на несколько месяцев отключат воду по программе капитального ремонта. Адреса участков — в нашем материале.

Стало известно, когда в Омске отключат отопление
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#Риана Дязанцева#Ремонт#Омск#Коммунальные услуги#Водоканал#Отключение воды
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