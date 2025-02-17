Дети остались без занятий: в омском детсаду не хватает воспитателей

Сообщается, что с декабря 2024 года сотрудники начали уходить один за другим. Те, кто остались, вынуждены работать с повышенной нагрузкой, но и они не выдерживают — увольнения продолжаются. В результате уже несколько групп остались без постоянных воспитателей. Родители жалуются, что дисциплина в группах ухудшилась, а главное — дети не получают полноценного обучения и подготовки к школе.