Дети остались без занятий: в омском детсаду не хватает воспитателей

Posted 17 февраля, 05:19
Published 17 февраля, 05:19
Modified 17 февраля, 05:46
Updated 17 февраля, 05:46
В омском детском саду №38 в Чкаловске сложилась критическая ситуация: массово увольняются воспитатели и дети остались без образовательных занятий. Жалоба появилась в сообществе ВКонтакте «Омск ВК».
Сообщается, что с декабря 2024 года сотрудники начали уходить один за другим. Те, кто остались, вынуждены работать с повышенной нагрузкой, но и они не выдерживают — увольнения продолжаются. В результате уже несколько групп остались без постоянных воспитателей. Родители жалуются, что дисциплина в группах ухудшилась, а главное — дети не получают полноценного обучения и подготовки к школе.
«Родители уже неоднократно обращались к заведующей, в департамент образования Омска и в региональный Минобр. Приходят отписки. Якобы, подбор кадров идет, нагрузка распределена равномерно и проблемы нет. Но в реальности все иначе», — говорится в посте.
В комментариях омичи объясняют причины кадрового кризиса:
«С такой зарплатой естественно никто работать не будет. Это же понятно почти для всех».
«Там реально платят сущие копейки. А работа с детьми — это еще похлеще чем работа с взрослыми людьми!».
«После садика без воспитателей вы придете в школу без учителей. Привыкайте».
«А чего ожидать, когда за любую оплошность ты несешь ответственность за здоровье и жизнь ребенка».
«Работаю воспитателем, и сама ищу другую работу! Зарплата ниже некуда, хотя крутимся как белки! Занятия, конкурсы, а родители особая тема, то не так улыбаешься, то не так встретили».
«Много еще зависит от заведующей сада. Может она так себя ведет с воспитателями, что даже и зарплата не удержит».
Проблема нехватки воспитателей касается не только одного детского сада. Родители сообщают, что аналогичная ситуация наблюдается и в других омских дошкольных учреждениях:
«В 81 саду на улице Заозерная, 15/3 аналогичная ситуация, писали коллективное обращение к заведующей — толку нет».
На ситуацию отреагировали в городской администрации. Официальный комментарий пообещали дать после уточнения делалей и запроса информации в отделе дошкольного образования.
Ранее Город55 писал, что омские детские сады массово закрывают на карантин.