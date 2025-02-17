В Омске потребовали через суд расселить дом, который может рухнуть в любой момент

В Омске прокуратура обратилась в суд с требованием расселить аварийный дом на улице 111-я Стройплощадка, 3, сообщили 17 февраля в пресс-службе ведомства. Здание признали аварийным в 2023 году и постановили расселить до конца 2023 года.