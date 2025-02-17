В Омске потребовали через суд расселить дом, который может рухнуть в любой момент

Posted 17 февраля, 09:39
Published 17 февраля, 09:39
Modified 17 февраля, 09:41
Updated 17 февраля, 09:41
В Омске прокуратура обратилась в суд с требованием расселить аварийный дом на улице 111-я Стройплощадка, 3, сообщили 17 февраля в пресс-службе ведомства. Здание признали аварийным в 2023 году и постановили расселить до конца 2023 года.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что износ конструкций дома превышает 76%, что создает угрозу жизни и здоровью жильцов.
«Муниципалитет не принимает должных мер по расселению граждан. По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями обязать администрацию Омска незамедлительно расселить жильцов указанного аварийного дома», — рассказали в прокуратуре.
Дело рассмотрят в Центральном районном суде Омска.
В конце января мэр Сергей Шелест подписал постановление, по которому в аварийном доме на 111-й Стройплощадке ввели режим «повышенной готовности». Здание может рухуть в любой момент.