gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 09:39

Published 17 февраля, 09:39

Modified 17 февраля, 09:41

Updated 17 февраля, 09:41

В Омске потребовали через суд расселить дом, который может рухнуть в любой момент

В Омске потребовали через суд расселить дом, который может рухнуть в любой момент

17 февраля 2025, 09:39
Фото: Прокуратура Омской области.
Прокуратура подала иск о немедленном расселении аварийного дома на улице 111-я Стройплощадка.

В Омске прокуратура обратилась в суд с требованием расселить аварийный дом на улице 111-я Стройплощадка, 3, сообщили 17 февраля в пресс-службе ведомства. Здание признали аварийным в 2023 году и постановили расселить до конца 2023 года.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что износ конструкций дома превышает 76%, что создает угрозу жизни и здоровью жильцов.

«Муниципалитет не принимает должных мер по расселению граждан. По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями обязать администрацию Омска незамедлительно расселить жильцов указанного аварийного дома», — рассказали в прокуратуре.

Дело рассмотрят в Центральном районном суде Омска.

В конце января мэр Сергей Шелест подписал постановление, по которому в аварийном доме на 111-й Стройплощадке ввели режим «повышенной готовности». Здание может рухуть в любой момент.

«Угроза внезапного обрушения»: в Омске ввели «повышенную готовность» для двух домов
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Прокуратура#Суд#Аварийный дом#Расселение#Муниципалитет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика