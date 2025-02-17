В Омске отменили парад в честь Дня защитника Отечества

Posted 17 февраля, 05:50
Published 17 февраля, 05:50
Modified 17 февраля, 05:53
Updated 17 февраля, 05:53
В этом году в Омске не состоится традиционный парад, посвященный Дню защитника Отечества. Торжественного построения на Соборной площади, как это было раньше, не будет. Последний раз парад проводили в 2020 году.
«Как и в прошлом году, парад не планировался», — уточнила Городу55 пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Стоит напомнить, что омские казаки ранее предложили отказаться от масштабных праздников, включая День города, на время спецоперации. Кроме того, с 2025 года День Омской области и День города Омска будут отмечаться в один день — в первую субботу августа.