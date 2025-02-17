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Posted 17 февраля, 05:50

Published 17 февраля, 05:50

Modified 17 февраля, 05:53

Updated 17 февраля, 05:53

В Омске отменили парад на 23 февраля

В Омске отменили парад в честь Дня защитника Отечества

17 февраля 2025, 05:50
Фото: 1MI. В Омске отменили парад на 23 февраля

Стало известно, почему в Омске не состоится парад на 23 февраля

Последний раз построение проводили в 2020 году.

В этом году в Омске не состоится традиционный парад, посвященный Дню защитника Отечества. Торжественного построения на Соборной площади, как это было раньше, не будет. Последний раз парад проводили в 2020 году.

«Как и в прошлом году, парад не планировался», — уточнила Городу55 пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

Стоит напомнить, что омские казаки ранее предложили отказаться от масштабных праздников, включая День города, на время спецоперации. Кроме того, с 2025 года День Омской области и День города Омска будут отмечаться в один день — в первую субботу августа.

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#Риана Дязанцева#Омск#Праздники#Парад#23 февраля#Парад Победы
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