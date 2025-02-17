В Омске на 700 тысяч оштрафовали «Лузинскую крыночку» за опасную кислоту в молоке

Posted 17 февраля, 05:35
Published 17 февраля, 05:35
Modified 17 февраля, 05:40
Updated 17 февраля, 05:40
Компанию «Лузинское молоко» оштрафовали на 700 тысяч рублей за превышение содержания линолевой кислоты в продукции. Такое решение 14 февраля вынес Арбитражный суд Омской области.
В судебных документах говорится, что в июне прошлого года омский Роспотребнадзор в одном из магазинов города взял пробы молока, произведенного компанией. Продукцию исследовали в «Центре гигиены и эпидемиологии в Омской области».
«Завышенное содержание линолевой кислоты (6 — 15%) в молочной продукции угнетающе действует на полезную микрофлору кишечника, повышает риск проникновения патогенов в кровь и их дальнейшее распространение в организме», — сказано в документах.
Штраф необходимо будет оплатить в течение 60 дней с момента вступления в силу решения суда. У компании есть 10 дней, чтобы обжаловать вердикт в Восьмом арбитражном апелляционном суде.
По данным Rusprofile, фирма «Лузинское молоко» зарегистрирована в 2005 году. Один из товарных знаков — «Лузинская крыночка». Руководителем является Евгений Зорич, учредителем — маслосыркомбинат «Тюкалинский».
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили омичей об опасной «молочке» на магазинных прилавках.