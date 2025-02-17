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Posted 17 февраля, 05:35

Published 17 февраля, 05:35

Modified 17 февраля, 05:40

Updated 17 февраля, 05:40

Пробы продукции взяли на исследование летом прошлого года

В Омске на 700 тысяч оштрафовали «Лузинскую крыночку» за опасную кислоту в молоке

17 февраля 2025, 05:35
Фото: Изображение Midjourney. Пробы продукции взяли на исследование летом прошлого года
Арбитраж оштрафовал компанию «Лузинское молоко» на 700 тысяч рублей. В продукции предприятия нашли превышение содержания линолевой кислоты.

Компанию «Лузинское молоко» оштрафовали на 700 тысяч рублей за превышение содержания линолевой кислоты в продукции. Такое решение 14 февраля вынес Арбитражный суд Омской области.

В судебных документах говорится, что в июне прошлого года омский Роспотребнадзор в одном из магазинов города взял пробы молока, произведенного компанией. Продукцию исследовали в «Центре гигиены и эпидемиологии в Омской области».

«Завышенное содержание линолевой кислоты (6 — 15%) в молочной продукции угнетающе действует на полезную микрофлору кишечника, повышает риск проникновения патогенов в кровь и их дальнейшее распространение в организме», — сказано в документах.

Штраф необходимо будет оплатить в течение 60 дней с момента вступления в силу решения суда. У компании есть 10 дней, чтобы обжаловать вердикт в Восьмом арбитражном апелляционном суде.

По данным Rusprofile, фирма «Лузинское молоко» зарегистрирована в 2005 году. Один из товарных знаков — «Лузинская крыночка». Руководителем является Евгений Зорич, учредителем — маслосыркомбинат «Тюкалинский».

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили омичей об опасной «молочке» на магазинных прилавках.

Сделали на предприятии-призраке: омичей предупредили об опасной «молочке»
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#Евгений Игишев#Бизнес#Арбитражный суд#Суд#Штраф#Решение#Молоко#Лузинское молоко
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