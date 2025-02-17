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Posted 17 февраля, 12:32

Published 17 февраля, 12:32

Modified 17 февраля, 13:40

Updated 17 февраля, 13:40

Пострадавшие получают всю необходимую помощь

В минздраве Омской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами

17 февраля 2025, 12:32
Фото: 1MI. Пострадавшие получают всю необходимую помощь
Трое пострадавших в аварии на Комсомольском мосту все еще остаются в больнице.

Несколько дней назад в центре Омска произошло массовое ДТП: на Комсомольском мосту столкнулись два автобуса, которые ехали по маршрутам №72 и № 78, и три легковушки. В результате аварии пострадали 11 человек.

В региональном министерстве здравоохранения Городу55 рассказали, сколько омичей все еще остаются в больницах после аварии и продолжают получать помощь.

«Трое пострадавших остаются под наблюдением, состояние удовлетворительное, получают всю необходимую помощь», — рассказали в пресс-службе минздрава.

Напомним, что по факту этого ДТП проводит проверку следственный комитет, следит за ходом дела также глава СК России Александр Бастрыкин.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#Минздрав#ДТП с пострадавшими#Массовое ДТП#Пострадавшие#ДТП с автобусом#Новости
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