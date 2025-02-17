В минздраве Омской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами

Posted 17 февраля, 12:32
Published 17 февраля, 12:32
Modified 17 февраля, 13:40
Updated 17 февраля, 13:40
Несколько дней назад в центре Омска произошло массовое ДТП: на Комсомольском мосту столкнулись два автобуса, которые ехали по маршрутам №72 и № 78, и три легковушки. В результате аварии пострадали 11 человек.
В региональном министерстве здравоохранения Городу55 рассказали, сколько омичей все еще остаются в больницах после аварии и продолжают получать помощь.
«Трое пострадавших остаются под наблюдением, состояние удовлетворительное, получают всю необходимую помощь», — рассказали в пресс-службе минздрава.
Напомним, что по факту этого ДТП проводит проверку следственный комитет, следит за ходом дела также глава СК России Александр Бастрыкин.