В деле неблагополучной семьи из омской деревни появились новые подробности

Однако есть и другая сторона ситуации. Журналист Наталья Граф поговорила с 22-летней сельчанкой, у которой и забрали малышей. По словам женщины, она не может поверить, что все это с ней происходит и очень переживает за своих детей, которые вторую ночь не ночуют дома.