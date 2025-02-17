В деле неблагополучной семьи из омской деревни появились новые подробности

Posted 17 февраля, 12:14
Published 17 февраля, 12:14
Modified 17 февраля, 13:43
Updated 17 февраля, 13:43
Накануне в сети распространилось видео с детьми, которые ходили голыми по дому и находились без присмотра родителей в опасной, как отмечает автор, обстановке. Инцидент случился в деревне Юрьевка Кормиловского района, после публикации записи в пабликах ситуацию в семье взял под контроль следственный комитет, на мать детей уже составили протокол.
Однако есть и другая сторона ситуации. Журналист Наталья Граф поговорила с 22-летней сельчанкой, у которой и забрали малышей. По словам женщины, она не может поверить, что все это с ней происходит и очень переживает за своих детей, которые вторую ночь не ночуют дома.
«Дом 22-летняя мама троих погодок приобрела недавно и пока не до конца обустроилась. Девчонка держит корову! Сегодня для деревни это огромная редкость. А она знает, что многодетным без коровы — никуда. Потому что даже если нет денег, то у ребятишек каждый день есть свое парное молоко, сливки, творог и сметанка. Односельчане утверждают, что никогда не видели, чтобы она увлекалась алкоголем. Всегда в хлопотах. Дети мал мала меньше, а еще и хозяйство и огород на плечах», — рассказала на своей странице Граф.
Журналист также поделилась развитием событий в ту ночь, когда было записано видео.
«В тот день она только уложила ребятишек, сразу побежала управляться в сарай. В это время в дом и заявился ее сожитель со своим братом. Он поссорился с ней и решил таким образом проучить. Разбросали куртки по полу, вытащили детей из кроватей, открыли сломанный холодильник — и вот, скандальный ролик готов», — добавила журналист.
Напомним, что в начале года в этой же деревне произошел жуткий инцидент: 19-летняя девушка жестоко избила своего 11-месячного сына, ребенок поступил в больницу с множественными травмами, а сельчанка отправилась в СИЗО.