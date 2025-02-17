Ученые выяснили, что препараты от ожирения помогают бороться с вредными привычками

Однако если тяга к вредным привычкам будет проходить при приеме препарата от ожирения, это совсем другое дело. При этом лишний вес в современном обществе мало кто считает нормой. Если в будущем препараты на основе семаглутида будут одобрены для лечения различных зависимостей, это поможет многим людям решить сразу несколько проблем со здоровьем.