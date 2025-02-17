Ученые выяснили, что препараты от ожирения помогают бороться с вредными привычками

Posted 17 февраля, 15:51
Published 17 февраля, 15:51
Modified 17 февраля, 15:51
Updated 17 февраля, 15:51
Подобный вывод сделали ученые из США после анализа историй болезни пациентов и тестов на животных.
Некоторые пациенты сами отмечают, что после приема лекарственного средства тяга к вредным привычкам заметно уменьшилась, пишет 56orb.ru.
В данный момент исследователи начали вторую фазу клинических испытаний. Специалисты планируют понять, насколько семаглутид на самом деле может помочь людям, страдающим от алкогольной, никотиновой или наркотической зависимости.
В одном из авторитетных научных журналов Science отмечается, что «надежды велики». Однако ученым пока лишь предстоит выяснить, как именно подобного типа препараты работают против зависимостей и каким пациентам они лучше помогут справиться с вредными привычками.
Сегодня семаглутид продается под торговыми марками Ozempic и Wegovy. В России же фармкомпания «Промомед» создала на его основе препарат «Велгия», который предназначен для людей с лишним весом.
Специалисты уже долгое время пытаются найти новые средства от зависимости. Уже существуют некоторые одобренные лекарства, но они подходят не для всех. Представители фармакологической отрасли считают, что вложения в разработку подобных препаратов не окупятся, так как пациенты с зависимостями не будут стремиться к их употреблению. Например, многие курильщики заявляют, что им нравится курить.
Однако если тяга к вредным привычкам будет проходить при приеме препарата от ожирения, это совсем другое дело. При этом лишний вес в современном обществе мало кто считает нормой. Если в будущем препараты на основе семаглутида будут одобрены для лечения различных зависимостей, это поможет многим людям решить сразу несколько проблем со здоровьем.