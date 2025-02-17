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Posted 17 февраля, 04:11

Published 17 февраля, 04:11

Modified 17 февраля, 04:13

Updated 17 февраля, 04:13

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше

Тренер «Авангарда» рассказал, когда на лед вернутся Ткачев, Буше и другие игроки

17 февраля 2025, 04:11
Фото: Хк Авангард. Главный тренер «Авангарда» Ги Буше
Наставник «ястребов» Ги Буше сообщил, как проходит восстановление у травмированных хоккеистов.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше 16 февраля на послематчевой пресс-конференции рассказал, как идет восстановление нападающего Владимира Ткачева. Напомним, форвард находится на больничном с лета 2024 года, он получил разрыв ахиллова сухожилия во время индивидуальной тренировки.

«Я жду, когда мне врачи скажут, что Владимир готов вернуться. Мы работаем от недели к неделе, то есть двигаемся шаг за шагом, и он маленькими шажочками приближается к тому, чтобы все-таки уже вернуться. И, возможно, это случится в середине марта. Не важно, в какой момент мы вновь увидим Владимира — это будет, конечно, большая помощь команде», — заявил главный тренер.

Также Ги Буше рассказал о состоянии других травмированных хоккеистов. Со слов тренера, в ближайшее время вернется в строй Майкл Маклауд. У нападающего Рида Буше успешно прошла операция на лицевой кости, но требуется время на восстановление.

«У Мартынова сейчас воспаление легких, поэтому мы ждем, когда он придет в себя. Галимов, Грант, Холодилин — у этих ребят примерно одинаковый срок восстановления», — сообщил Ги Буше.

Вчера, 16 февраля, «Авангард» на домашнем льду принимал казанский «Ак Барс». «Ястребы» победили со счетом 6:2. Полный обзор матча — в нашем материале:

Восемь шайб, драка и победная «волна». Как сыграли «Авангард» и «Ак Барс»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Рид Буше#Омский авангард#Владимир Ткачев#Ги Буше
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