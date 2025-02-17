Тренер «Авангарда» рассказал, когда на лед вернутся Ткачев, Буше и другие игроки

Posted 17 февраля, 04:11
Published 17 февраля, 04:11
Modified 17 февраля, 04:13
Updated 17 февраля, 04:13
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше 16 февраля на послематчевой пресс-конференции рассказал, как идет восстановление нападающего Владимира Ткачева. Напомним, форвард находится на больничном с лета 2024 года, он получил разрыв ахиллова сухожилия во время индивидуальной тренировки.
«Я жду, когда мне врачи скажут, что Владимир готов вернуться. Мы работаем от недели к неделе, то есть двигаемся шаг за шагом, и он маленькими шажочками приближается к тому, чтобы все-таки уже вернуться. И, возможно, это случится в середине марта. Не важно, в какой момент мы вновь увидим Владимира — это будет, конечно, большая помощь команде», — заявил главный тренер.
Также Ги Буше рассказал о состоянии других травмированных хоккеистов. Со слов тренера, в ближайшее время вернется в строй Майкл Маклауд. У нападающего Рида Буше успешно прошла операция на лицевой кости, но требуется время на восстановление.
«У Мартынова сейчас воспаление легких, поэтому мы ждем, когда он придет в себя. Галимов, Грант, Холодилин — у этих ребят примерно одинаковый срок восстановления», — сообщил Ги Буше.
Вчера, 16 февраля, «Авангард» на домашнем льду принимал казанский «Ак Барс». «Ястребы» победили со счетом 6:2. Полный обзор матча — в нашем материале: