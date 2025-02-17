Сегодня в Омске: массовое отключение воды, опасное молоко и резкое потепление

Компанию «Лузинское молоко» оштрафовали на 700 тыс рублей за превышение содержания линолевой кислоты в продукции. В судебных документах говорится, что в июне прошлого года Роспотребнадзор в одном из магазинов города взял пробы молока, продукцию исследовали в «Центре гигиены и эпидемиологии в Омской области» и выяснили, что превышение содержания линолевой кислоты в продукте составляет 6 — 15%.