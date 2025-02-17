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Posted 17 февраля, 14:46

Published 17 февраля, 14:46

Modified 18 февраля, 04:12

Updated 18 февраля, 04:12

Иллюстрация

Сегодня в Омске: массовое отключение воды, опасное молоко и резкое потепление

17 февраля 2025, 14:46
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске десятки домов на целый день останутся без воды на этой неделе

В омском отделении водоканала жителей города предупредили о масштабном отключении воды. 17 и 19 февраля, с 10:00 до 23:00, под отключение попадают: Проспект Карла Маркса, 31, 15/1, 29, 15, 11; Пушкина, 110, 97, 99, 76, 72, 67, 67/2, 74, 63, 63/а, 74/4 и десятки других домов по разным улицам Омска. 19 февраля отключение затронет улицы: 28-я Северная,
Орджоникидзе, Тарскую.

В Омской области массово отключат воду на этой неделе: список адресов
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Новость №2. Суд выписал штраф омской компании «Лузинское молоко»

Компанию «Лузинское молоко» оштрафовали на 700 тыс рублей за превышение содержания линолевой кислоты в продукции. В судебных документах говорится, что в июне прошлого года Роспотребнадзор в одном из магазинов города взял пробы молока, продукцию исследовали в «Центре гигиены и эпидемиологии в Омской области» и выяснили, что превышение содержания линолевой кислоты в продукте составляет 6 — 15%.

В Омске на 700 тысяч оштрафовали «Лузинскую крыночку» за опасную кислоту в молоке
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Новость №3. В начале весны в регионе резко изменится погода

Синоптики представили предварительный прогноз погоды в Омской области на первые дни весны. По данным сервиса Ventusky, 1 марта в регионе потеплеет до -1… -4 градусов, а 2 марта — до 0 градусов. Возможно и еще более сильное потепление — до +3 градуса, также ожидается снег с дождем.

До +3! Весна встретит омичей мощным потеплением
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