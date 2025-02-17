Райан Спунер: «у „Авангарда“ изменилась структура, возможно, мне в ней комфортнее»

Posted 17 февраля, 05:19
Published 17 февраля, 05:19
Modified 17 февраля, 05:38
Updated 17 февраля, 05:38
Вчера, 16 февраля, на омском льду встретились «Авангард» и «Ак Барс». «Ястребы» одержали победу со счетом 6:2, шайбы забросили Павел Леука, Евгений Кулик, Райан Спунер (дубль), Наиль Якупов и Константин Окулов.
Результат матча прокомментировал нападающий омской команды Райан Спунер. Форвард назвал игру хорошей и отметил позитивные изменения в команде.
«Хороший матч в целом. Были отрезки, когда они нас перерабатывали, но это нормально, когда встречаешься с сильным соперником. В целом мы были лучше, и это еще с учетом того, что мы не так часто, как они, играли в большинстве. Важная победа для нас».
«Уж лучше забивать сейчас, чем не забивать вообще. Голы идут — это великолепно. Мы сейчас делаем правильные вещи, отрабатываем нюансы. Мы доводим шайбы до ворот, они превращаются в голы, в начале сезона у нас с этим были сложности. Сейчас у нас немного изменилась структура, возможно, мне в ней комфортнее. Очки идут, и это не может не радовать», — сказал Спунер в разговоре с пресс-службой «Авангарда».
Он также отметил, что не играл в меньшинстве несколько лет и сегодня был первый случай.
«Я не играл в меньшинстве где-то лет пять, наверное, в моем первом сезоне в Минске это было в последний раз до сегодняшнего дня. Потрясающе, что получилось не только нейтрализовать соперника, но и забить самому», — добавил нападающий.
Напомним, что ранее о победе высказался главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Специалист очень доволен, что хоккеисты адаптируются к игре, несмотря на большое количество травмированных игроков.