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Posted 17 февраля, 09:24

Published 17 февраля, 09:24

Modified 17 февраля, 09:26

Updated 17 февраля, 09:26

В Омске на Левобережье застолье переросло в поножовщину

Пьяная драка. В Омске на Левобережье хозяин квартиры изрезал гостя ножом

17 февраля 2025, 09:24
Фото: 1MI.

В Омске на Левобережье застолье переросло в поножовщину

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, а подозреваемого задержали и отправили на время следствия в СИЗО.

В полиции сегодня, 17 февраля, сообщили, что в одну из омских больниц поступил 58-летний мужчина с колото-резаными ранами. Медики оценили состояние пациента, как тяжелое, и определили в реанимацию.

Выяснилось, что потерпевший распивал алкоголь с приятелями у 37-летнего соседа на улице Рокоссовского. Когда гости ушли, между мужчиной и хозяином квартиры вспыхнул конфликт. Потасовка продолжилась на улице.

«Хозяин квартиры ножом нанес удары гостю и ушел. Свидетели вызвали скорую помощь и полицию. Оперативники задержали фигуранта и изъяли орудие преступления», — сообщил в полиции.

Полицейские завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности, его заключили под стражу. Злоумышленнику грозит до 10 лет колонии.

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