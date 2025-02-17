Пьяная драка. В Омске на Левобережье хозяин квартиры изрезал гостя ножом

Posted 17 февраля, 09:24
Published 17 февраля, 09:24
Modified 17 февраля, 09:26
Updated 17 февраля, 09:26
В полиции сегодня, 17 февраля, сообщили, что в одну из омских больниц поступил 58-летний мужчина с колото-резаными ранами. Медики оценили состояние пациента, как тяжелое, и определили в реанимацию.
Выяснилось, что потерпевший распивал алкоголь с приятелями у 37-летнего соседа на улице Рокоссовского. Когда гости ушли, между мужчиной и хозяином квартиры вспыхнул конфликт. Потасовка продолжилась на улице.
«Хозяин квартиры ножом нанес удары гостю и ушел. Свидетели вызвали скорую помощь и полицию. Оперативники задержали фигуранта и изъяли орудие преступления», — сообщил в полиции.
Полицейские завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности, его заключили под стражу. Злоумышленнику грозит до 10 лет колонии.